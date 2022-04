Kæmpe 'fingeraftryk' er Mars nye midtpunkt

Forskere har udpeget Mars' 0° længdegrad, som er midt i et stort, fingeraftrykslignende krater

Menneskeheden har endnu ikke sat sine fødder på Mars, men alligevel kan et fingeraftryk ses på overfladen af den røde planet. Eller i hvert fald noget, der ligner rigtig godt.

Det 500 meter brede Mars-krater, med det lidet poetiske navn Airy-0, har en række lyse bakkeskråninger, der giver mindelser om et menneskes fingeraftryk.

Og NASA har da også på sin vis sat sin finger på netop dét punkt.

Airy-0 er nemlig blevet udpeget som Mars’ nulmeridian - det vil sige dér, hvor den vestlige halvkugle møder den østlige (ligesom Londons Greenwich-observatorium på Jorden).

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Men det er ikke helt korrekt, for Airy-0 har været Mars’ nulmeridian siden 1884 - blot som en del af noget større Airy-krater. Med sin diameter på hele 43,5 km er det en ordentlig krabat, og netop derfor blev det i sin tid valgt som midtpunkt.

Det store krater var simpelthen lettere at se med datidens teknologi, men i dag er det for upræcist.

- I takt med at billeder i højere opløsning blev tilgængelige, var det nødvendigt med et mindre punkt, skriver NASA i et Instagram-opslag, hvor de har delt ovenstående billede, ifølge Videnskab.dk.

Billedet blev taget af rumfartøjet ‘Mars Reconnaisance Orbiter’ september sidste år, som led i en større kortlægning af Mars’ overflade.

Airy-0 blev netop valgt, fordi det ikke ville kræve drastiske ændringer af eksisterende kort over Mars.

