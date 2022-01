Kæmpe fiskestime skræmmer rovfugle væk ved at skabe store bølger

Fiskene bruger bølgerne som en selvforsvarsteknik for at undgå at blive fugleføde

Vi regner normalvis ikke fisk for meget. En hukommelse som en guldfisk er eksempelvis ikke en god ting, bliver man kaldt en torsk, har man nok kvajet sig, og, nå ja, så kan tingene jo også gå i fisk.

Men måske vi skulle revurdere vores sproglige ringeagt. Et tyskledet forskerhold har nemlig opdaget, at den lille fisk svovlmollyen (Poecilia sulphuraria) er i stand til at arbejde sammen om at lave bølger - i stimer på flere hundrede tusinde.

Sådan lyder det ifølge det videnskabelige forlag Cell i en pressemeddelelse, skriver Videnskab.dk.

Det fascinerede fænomen opstår, når svovlmollyerne opdager en sulten fugl på vej mod vandoverfladen.

Herefter går det hurtigt: Tusinder af fisk bevæger sig ned mod bunden af vandløbet, for så at vende synkront, op mod overfladen, og så ned igen, op igen og ned igen, som en bølge. Og de kan blive ved i flere minutter.

At fiskene opfører sig sådan, er i virkeligheden ikke noget nyt - de gør det nemlig også, når mennesker nærmer sig deres habitat.

Forskerholdet satte sig imidlertid for at undersøge, hvad denne adfærd gjorde godt for. Her blev hypotesen om selvforsvar mod fiskefugle bekræftet.

Teknikken lod til at være særligt effektiv mod isfugle. Det viste sig, at jo længere svovlmollyerne holdt bølgen i gang efter det indledende angreb fra rovfuglen, jo længere gik der også, før den gik til angreb igen.

Og af og til, bemærkede forskerne, gav isfuglen helt op.

Svovlmollyen er en lille, udrydningstruet fisk, der kun findes vildt i Mexico. Den lever i vandhuller med højt indhold af svovl, der er giftigt for det meste andet liv.

