Kæmpe forhistorisk undervandsøgle terroriserede de danske farvande

Fundet af to fossile tænder bekræfter eksistensen af blodige mosasaurer i Danmark for millioner af år siden.

For 66 millioner år siden, mens T. rex herskede på land, regerede havøglen Prognathodon i Danmark, som dengang stadig lå under vand.

Det bekræfter et nyt studie af to fossile tænder, som blev fundet af amatørgeologer ved henholdsvis Stevns og Møns klint, skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder af den forhistoriske øgle.

Tænderne viste sig ved nærmere analyse at have tilhørt to eksemplarer af den forhistoriske Prognathodon, der ellers aldrig før er fundet spor efter i Danmark, skriver Østsjællands Museum i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk

'Endelig kan vi med sikkerhed sige, at denne store massive mosasaur nu også fandtes i Danmark i fortiden. Det hjælper os virkelig med at fylde et blankt punkt i vores forståelse af livet i kridttidens hav,' fortæller hollandske Tom Giltaij, der er førsteforfatter på studiet i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Masseudryddelse for 66 millioner år siden banede vej for nytidens hajer

Masseudryddelse for 66 millioner år siden banede vej for nutidens hajer

Prognathodon tilhørte de uddøde mosasaurer, en udbredt gruppe af svømmende reptiler, der dominerede verdenshavene i kridttiden.

Ifølge pressemeddelelsen var Prognathodon kraftigt bygget med store, kegleformede tænder, og de største eksemplarer, man kender til, var op mod 16 meter lange.

Helt så store var de to individer, som har lagt tænder til det danske fund, ikke. De målte formentlig henholdsvis 4 og 7,5 meter.

Den ene af de to tænder blev faktisk fundet i 2004, men blev ikke identificeret som en Prognathodon-tand, før hollandske geologistuderende Tom Giltaij opdagede det i 2019, mens han besøgte museets samling.

Læs mere på Videnskab.dk: Fossil af forhistorisk havmonster fundet med bæst af et byttedyr i maven

'Det er kun tre år siden, vi kunne annoncere fundet af en tredje type mosasaur i Danmark, Carinodens, der var specialiseret i at spise hårde skaldyr, og som har flade, afrundede knusetænder,' fortæller Jesper Milàn, Museumsinspektør på Geomuseum Faxe, i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

'Og nu har vi altså dokumenteret en fjerde type, og endda en type, der var et stort, kraftigt rovdyr. Det giver virkelig et godt billede af, at kridttidens hav var et farligt sted at opholde sig, med så mange store rovdyr der levede samtidig i havet.'

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forhistoriske havkrybdyr var varmblodede

Studie kaster nyt lys på, hvordan den forhistoriske kæmpehaj megadolon så ud

Sådan finder du dinosaurer i Danmark