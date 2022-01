Kæmpe fund

- Jeg tror, at jeg har fundet en dinosaur.

Det var meldingen til kommunen, da Joe Davis, som er medarbejder ved Rutland Water Nature Reserve, faldt over noget mystisk ved reservoiret.

Men der er ikke tale om en dinosaur. I følge BBC er fossilet en ichthyosaur, som er et forhistorisk hav-rovdyr. Det er den største af sin slags fundet i England.

Fossilet er mere end 10 meter langt, og det blev fundet for et lille år siden af Joe Davis, da han fandt noget underligt, der stak op af mudderet.

- Jeg kiggede ned og så noget, som kunne ligne sten eller bakkekam i mudderet, også sagde jeg, at det så lidt organisk ud. Så så vi noget, som næsten kunne ligne en kæbe, fortæller Joe Davis til BBC.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Lokale håber, at fossilet kan blive i nærområdet. Foto: Ritzau Scanpix

Ingen dino-afdeling

Kommunen skulle have fortalt Davis, at de altså ikke har en dinosaur-afdeling, så de ville prøve at få fat på nogle arkæologer. Kort efter blev han ringet op af et hold arkæologer, som ville tage ud og se på fossilet.

De konkluderede, at der var tale om en ichthyosaur, som var et varmblodet havvæsen, der træk vejret og som ikke er langt fra vores tids delfiner. De kunne blive op mod 25 meter lange, og de levede for mellem 250 millioner og 90 millioner år siden.

En palæontolog fra universitetet i Manchester Dean Lomax blev sat til at lede udgravningen af fossilet. Han har kaldt fundet for 'hidtil uset' og på grund af sin størrelse og komplette tilstand - 'et af de største fund i britisk palæontologisk historie'.

Lederen af Rutland reservoiret, Anglian Water, har forklaret, at man leder efter finansiering, så sø-dragen kan blive i Rutland og nydes der.