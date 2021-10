Kæmpe gennembrud: Læger overfører nyre fra en gris til et menneske

Grisenyren begyndte med det samme at fungere efter transplantationen. Men resultatet er endnu ikke dokumenteret videnskabeligt

For første gang nogensinde har kirurger overført en nyre fra en gris til et levende menneske. Og det så ud til at virke.

Det skriver New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Operationen blev udført af amerikanske kirurger fra N.Y.U. Langone Health, og modtageren var en hjernedød patient, hvis tilstand efterfølgende blev overvåget i 54 timer til et videnskabeligt studie.

Studiet er dog stadig undervejs og har ikke modtaget peer review: et kritisk gennemsyn fra andre forskere med ekspertise indenfor området.

Studiet er heller ikke udgivet i et medicinsk tidsskrift endnu, og det betyder, at resultaterne af forsøget stadig skal tages med store forbehold for fejl og usikkerheder.

Læs mere på Videnskab.dk: Gennembrud vækker håb om at bruge grise som organdonorer

Professor i transplantationskirurgi Dorry Segev, der ikke har deltaget i forsøget, kan dog ikke skjule sin begejstring over resultatet:

- Det her er et kæmpe gennembrud. Det er stort, siger han til New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Resultatet puster også nyt liv i en vedvarende drøm for læger og kirurger: at gøre organmangel til fortid ved at operere organer fra dyr ind i mennesker.

Nyren til det seneste forsøg kom fra en gris, som blev genmodificeret for at mindske risikoen for, at dens nyre ville blive afvist i en menneskekrop.

Under selve operationen blev nyren koblet til blodkar mellem modtagerens ben og mave, men nyren blev placeret på ydersiden af modtagerens krop.

Og nyren begyndte næsten øjeblikkeligt at fungere normalt ved at producere urin og affaldsstoffet kreatinin, fortæller Dr. Robert Montgomery, der udførte operationen, til New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: I jagten på evigt liv har forskere skabt et monster: Menneskegrisen

Det faktum, at nyren fungerede på ydersiden af kroppen, er en stærk indikation på, at den også kan fungere indeni kroppen, mener Robert Montgomery, der er leder af N.Y.U. Langone Transplant Institute.

- Det var bedre, end vi havde forventet, siger han til New York Times, ifølge Videnskab.dk.

- Det lignede en hvilken som helst anden transplantation, jeg har lavet fra levende donorer. Mange af nyrerne fra afdøde mennesker virker ikke med det samme, men skal bruge dage eller uger på at komme igang. Den her virkede øjeblikkeligt.

Under operationen transplanterede kirugerne også den såkaldte 'brissel' fra en gris til den hjernedøde patient.

Brisselen spiller en rolle i immunforsvaret, og kirurgerne var af den opfattelse, at brisselen fra en gris kunne være med til at forhindre afstødende immunreaktioner fra grisens nyre efter transplantationen.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Verdens mest komplekse transplantation af penis: Den virker stadig et år efter

Forskere kan nu bevise, at vikingerne var i Nordamerika i år 1021

Eske Willerslev med kæmpe DNA-studie: Klimaforandringer var skyld i massedød under istiden