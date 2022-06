Kæmpe solplet peger direkte mod Jorden

En kæmpe solplet har i løbet af 24 timer vokset sig mere end dobbelt så stor som Jorden, og den peger på os lige nu.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Fra søndag 19. juni til mandag 20. juni er solpletten, der har fået navnet AR3038, således vokset til omtrent 31.900 kilometer i diameter.

'I går var solpletten AR3038 stor. I dag er den enorm. Den hurtigtvoksende solplet har fordoblet sin størrelse på kun 24 timer,' skriver Spaceweather.com ifølge Live Science.

Solpletter er mørke områder på Solens overflade, der opstår på grund af kraftige magnetfelter, som bliver skabt af elektriske ladninger fra Solens plasma.

Energien hober sig op, indtil den før eller siden bliver for stor og sprænger. Det fører til soludbrud, som er voldsomme eksplosioner, der sender enorme mængder plasma ud i rummet. Og hvis solpletten peger mod Jorden, ligesom den gør nu, kan soludbruddet ramme vores atmosfære. Endda i løbet af meget kort tid.

Soludbrud bevæger sig nemlig med lysets hastighed. Derfor tager det kun otte minutter at rejse de omkring 150 millioner kilometer ned til os.

I det tilfælde kan en lang række ting ske. Først og fremmest kan et soludbrud føre til blackouts på vores radioforbindelser, som følge af den elektromagnetiske stråling fra Solen. Det forstyrrer nemlig Jordens magnetisk felt, hvilket vil kortslutte vores kortbølge-radioforbindelser, der bevæger sig i atmosfærens øvre lag.

Derudover kan soludbrud også lamme satellitter og stoppe internettet.

Der er dog ikke nogen grund til at panikke, selvom solpletten har vokset sig enorm. Soludbruddet, som pletten vil udløse, vil højst sandsynligt kun være af klasse M, som normalt kun forårsager korte radio-blackouts, der kun vil påvirke Nord- og Sydpolen, ifølge Live Science.

Og desuden er det langt fra sikkert at det overhovedet vil ramme Jorden. Solpletten vil nemlig kun være et problem, hvis den eksploderer lige nu, hvor Jorden står i dens skudlinje. Men da solpletten er i bevægelse vil den allerede om nogle få dage pege i en anden retning. Og så vil vi overhovedet ikke kunne mærke, at det er sket.

Så spørgsmålet er bare, hvornår solpletten futter af.

