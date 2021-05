Kæmpedino tog måske på langfart med sten i maven

I Jura-tiden vandrede langhalsede dinosaurer over lange distancer i Nordamerika med sten i maven. Det mener i hvert fald amerikanske forskere efter et nyt studie, skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge den kandidatstuderende Josh Malone fra Jackson School of Geosciences ved University of Texas, kan man spore den lange vandring via sten.

Ifølge Malone bar dinosaurerne lyserøde sten i maven, der oprindelig kommer fra et område i det sydlige Wisconsin, hele vejen til Wyoming. Turen svarer til omkring 1.500 kilometer.

Mavestenene – der også er kendt som gastrolitter – blev slugt af dinosaurerne for at hjælpe på deres fordøjelse.

På en tur med sin far, der er medforfatter på studiet, fandt Josh Malone hundredvis af lyserøde gastrolitter, som han herefter analyserede.

Geologer har tidligere fundet sten som dem, Malone fandt, et par steder rundt omkring i Nordamerika, såsom i staterne Idaho, Montana, New Mexico og Wisconsin.

Malone undrede sig over, hvordan gastrolitter fra Wisconsin, der kunne dateres tilbage til for 1,8 milliarder år siden, endte i stenformationer, der er dateret til Jura-tiden for mellem 155 til 148 millioner år siden i Wyoming.

Da der ikke er nogle floder, der kan have flyttet stenene, konkluderer Malone og hans far, at stenene højst sandsynlig er transporteret af dinosaurer.

Ifølge far og søn er der størst sandsynlighed for, at det var en af de langhalsede dinosaurer Barosaurus, Diplodocus eller Camarasaurus , der var ansvarlige for transporten, da de havde den rette størrelse til at stå bag.

