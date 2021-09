Kæmpekollision på Jupiter fanget på video

Amatørastronomer verden over har fanget et voldsomt meteornedslag på Jupiter

En gigantisk rum-sten er styrtet ind i overfladen på solsystemets største planet, Jupiter - og flere amatørastronomer har fanget hændelsen på video.

Således kan flere amatørastronomer verden over melde om skarpe lysglimt fra nedslaget, der fandt sted 13. september, mens de havde deres optageudstyr rettet mod Jupiter.

Det skriver flere medier, heriblandt Live Science, ifølge Videnskab.dk.

- For mig var det et følelsesladet øjeblik, da jeg har forsøgt at optage sådan en begivenhed i mange år, siger en begejstret Jóse Luis Pereira, der er blandt de amatørastronomer, som har observeret nedslaget, til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

José Luis Pereira fortæller til mediet, at han søndag 12 september og den efterfølgende mandag satte sit udstyr op i området São Caetano do Sul i den sydøstlige del af den brasilianske stat São Paulo.

Som så mange gange før ville han fange billeder af tidligere kratere skabt af tidligere nedslag på planeten. Ved nærmere gennemgang af optagelserne så han dog til sin store overraskelse, at han selv havde observeret et objekt styrte ned på Jupiters overflade.

- Jeg tjekkede resultatet om morgenen 14. september, da programmet alarmerede om, at der havde været høj sandsynlighed for et nedslag. Det bekræftede, at der rent faktisk var optagelse af et nedslag, der fandt sted mandag kl 18.39 (00.39 dansk tid, red.), fortæller José Luis Pereira til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Ifølge mediet ScienceAlert er nedslaget, der er blevet bekræftet af blandt andet Marc Delcroix, som er seniorforsker ved French Astronomical Society, blot det ottende nedslag observeret på Jupiter, siden kometen Shoemaker-Levy 9 ramte i 1994.

Men selvom der ganske vist er langt mellem, at nedslag på Jupiter fanges af astronomer, sker det faktisk ret ofte, at planeten rammes af nogle gevaldige slag fra forbifarende objekter.

Jupiter er nemlig i kredsløb tæt på et større asteroidebælte, og planeten har et enormt tyngdefelt, der trækker objekter i sin retning, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskere peger på, at nedslag på Jupiter sker mellem 20 til 60 gange om året, og hvis ikke det var for den store gasplanet, ville flere af dem have haft kurs mod Jorden.

Derfor er de nye observationer også nyttig viden for astronomer, der først og fremmest undersøger Jupiters rolle som en slags kosmisk støvsuger. Men det kan også bruges til at kigge ud i verdensrummet, når chancerne for liv skal undersøges i andre solsystemer, der måske har - eller ikke har - deres egen Jupiter svævende rundt som beskytter.

