Kærlighedsmyte aflivet: Modsætninger mødes ikke

Et kæmpestudie viser, at de fleste heteroseksuelle par ligner hinanden

Den introverte og den ekstroverte. Den strukturerede og den spontane. Den følsomme og den rationelle.

Selvom det er par-konstellationer, som mange genkender, så viser det sig, at par minder mere om hinanden, end man lige skulle tro. I hvert fald når det kommer til par bestående af en mand og en kvinde.

Det skriver University of Colorado Boulder i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, der netop er blevet udgivet i tidsskriftet Nature Human Behaviour, analyserer forskerne mere end 130 karaktertræk og millioner af par over mere end et århundrede.

Resultaterne bakker op om det, som videnskaben i mange år har hintet til: modsætninger mødes ikke.

Parrene havde typisk meget til fælles, når forskerne fokuserede på karaktertræk-niveau. Ved mellem 82-89 procent af karaktertrækkene var det mere sandsynligt, at parrene havde dem til fælles end ikke. Såsom seksuel debutalder, brug af stoffer og politiske overbevisninger.

For kun 3 procent af karaktertrækkene, og kun i én del af deres analyse, fandt forskerne frem til personer, som typisk valgte partnere, der var meget anderledes end dem selv.

Par kan dele karaktertræk af flere forskellige grunde. Nogle vokser op i samme område, nogle er tiltrukket af mennesker, som minder om dem selv, og nogle bliver mere ens, jo længere tid de er sammen.

Særligt politiske og religiøse overbevisninger og uddannelsesniveau bonede ud som noget, parrene typisk havde til fælles.

Men det, flest par havde til fælles, var fødselsår.

- Disse fund tyder på, at selv i situationer, hvor vi føler, vi har et valg i forhold til vores forhold, kan der være bagvedliggende mekanismer, som vi ikke er helt klar over, forklarer Tanya Howitz, som er førsteforfatter til studiet, i pressemeddelelsen.

Forskerne bag håber på, at studiet kan få andre til at forske i og forstå, hvordan og hvorfor mennesker ender i de forhold, de gør.

