Kan afløse plastik

Lovende skaldyr: Et potentielt gennembrud i forskningen inden for plastikalternativer kan få stor betydning for emballage i fremtiden

Plasticemballage efterlader skadeligt affald i vores natur, men det er nu lykkedes forskere at finde en mulig løsning på problemet ved at erstatte plastik med ... rejer.

Forskere ved University of San Carlos i Manila, Filippinerne, har formået at omdanne rejeskaller til bioplast, der kan bruges til emballage.

Den bionedbrydelige emballage er lavet med sukkerstoffet chitosan, som blandt andet findes i rejers, hummeres og krabbers ydre skelet.

For at producere emballagen har forskerne skabt en chitosanfilm, som viser sig at have potentiale til brug som engangsplast i første omgang.

Arkivfoto: Getty Creative

Projektet er støttet af forskningsinstitutionen Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), og ifølge SEARCA’s direktør, Glenn Gregorio, er det ikke utænkeligt, at rejeemballage i fremtiden kan bruges til flere formål end blot engangsbestik.

- Det næste skridt er at udvide den potentielle anvendelse af chitosanbaseret film til industrielle formål ved at forbedre dens termoplastiske egenskaber, siger Gregorio.

Arkivfoto: Getty Images

Gennembruddet vil desuden kunne løse et andet problem.

Ifølge forskerne genererer forarbejdningen af de frosne rejer, vi kender fra frysedisken, tonsvis af affald bestående af blandt andet rejeskaller.

Med forskernes succesfulde arbejde kan rejeskallerne i fremtiden være med til at gøre vores klode til et bedre og renere sted.



