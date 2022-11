Kan det betale sig at bruge det?

Ved at vælge økoprogrammet på din vaskemaskine eller opvasker sparer du både vand og strøm. Hvor meget du sparer, afhænger af den enkelte model.

Øko-programmets virkemåde er enkel: Programmet forlænger vasketiden, så tallerkenerne eller tøjet bliver udsat for både vand og sæbe i længere tid. Det betyder, at der kan vaskes med mindre vandmængder og ved lavere temperatur.

Sidstnævnte er vigtigt i forhold til strømforbruget, da maskinerne bruger et elektrisk varmelegeme til at opvarme vandet.

Arkivfoto: Getty Images

Læs også: Forskere: Gråt hår kan genvinde sin farve

Ifølge hvidevareproducenten Bosch kan du typisk spare ca. 523 kWh strøm årligt ved at bruge opvaskemaskinens øko-program ved 50 grader i stedet for auto-programmet.

Annonce:

En test af opvaskemaskiner viser dog, at øko-programmets besparelser hurtigt kan spoleres ved at vælge tillægsprogrammer, der fx gør servicet mere tørt. Tillægsprogrammerne kan øge øko-programmets strømforbrug med 30-50 pct.

Arkivfoto: Getty Images

Læs også: Hjernesygdom forvandlede tusinder til levende døde

Testen viser også, at det betaler sig at fylde opvaskemaskinen helt. Selv hvis opvaskeren tilbyder et øko-program, der sparer vand og strøm ved en halvfyldt maskine, er besparelsen kun omkring 10 pct. i forhold til en fyldt opvasker på et standardprogram.

Fra marts 2021 er alle producenter forpligtet til at forsyne deres maskiner med EU's energilabel, der inddeler maskinernes energieffektivitet i klasser fra A til G.



Mere viden: Sådan hænger dine tænder sammen med lungebetændelse

--------- SPLIT ELEMENT ---------