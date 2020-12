Kan kænguruer kommunikere med os?

I et lille studie viste kænguruer tegn på at bede om hjælp hos mennesker, mener forskere

Hvis du har hund eller kat derhjemme, har du sikkert prøvet, at din lodne ven har kigget bedende op på dig for at få del i de gode sager, når du står og smører en mad i køkkenet.

Forskere har fundet ud af, at det ikke kun er dyr, der har levet sammen med mennesker i tusindvis af år, som viser tegn på at kunne kommunikere med os.

Det gælder også kænguruen, skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en optagelse fra et nyt forsøg.

Et lille studie af 11 kænguruer foretaget af forskere fra University of Sidney og University of Roehampton i London tyder på, at vi skal se anderledes på de hoppende pungdyr fremover.

I studiet gav forskerne kænguruerne mad i en kasse, som de ikke kunne åbne selv.

Størstedelen af kænguruerne kiggede fra forskeren tilbage på kassen. Noget, som forskerne tolkede som et forsøg på at bede om hjælp.

- Nogle af dem ville faktisk hoppe hen til forskeren, røre ved og sniffe til ham for så at se tilbage på boksen, så det var tydeligt, at de forsøgte at kommunikere med ham, siger medforfatter på studiet Alexandra Green til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Dermed viser kænguruen samme adfærd i testen som dyr, der blev domesticerede af mennesker for tusindvis af år siden, såsom heste, hunde - og geder. Og det tyder ifølge forskerne på, at dyr med nok hjernekraft kan lære at kommunikere mellem arter.

- Kænguruer er det første pungdyr, som er blevet studeret på denne her måde, og de positive resultater kunne lede til mere kognitiv forskning i andre end de typiske, domesticerede dyr, siger Alexandra Green til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

