Kan mennesker udvikle sig til at blive giftige?

Det virker usandsynligt, at vi mennesker skulle blive giftige, men kunne det lade sig gøre?

Ja, ifølge et nyt studie, som ser på, hvordan forskellige arter har udviklet giftige bid.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

I studiet har forskerne identificeret en række fælles gener hos krybdyr og pattedyr. Gener, som hos mennesker er med til at forme vores spytkirtler, og som gennem tidens løb har udviklet giftkirtler hos dyr i flere end 100 uafhængige tilfælde.

- Essentielt set har vi alle byggeklodserne på plads, fortæller medforfatter på studiet Agneesh Barua til Live Science ifølge Videsnkab.dk.

- Nu er det op til evolutionen at føre os derhen.

Alle krybdyr og pattedyr har de genetiske forudsætninger til at udvikle evnen til at producere gift – endda relativt hurtigt.

Hos mennesker og andre pattedyr vil det første skridt formentlig være gennem enzymet kallikrein, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Kallikrein udskilles i vores spyt og nedbryder andre proteiner, og det findes i mange gifttyper.

Her er enzymet blandt andet med til at forhindre blod i at størkne, som det ses hos vampyrflagermus, der udnytter det til at suge blod fra et sår i længere tid.

- Det er intet tilfælde, at kallikrein er den mest udbredte komponent i gifttyper på tværs af dyreriget, da det i alle sine former er et meget aktivt enzym, som kan udrette nogle rimelig væmmelige ting, fortæller biokemiker Bryan Fry, som ikke var involveret i studiet, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Vi mennesker besidder altså ifølge studiet de fleste af de genetiske komponenter, som skal til for at udvikle gift, men hvordan, det lige skulle ske, er ikke til at sige.

Gift hos dyr bruges primært til selvforsvar og jagt, så det kræver nok nogle rimelig drastiske ændringer i vores levevis, før vi mennesker udvikler giftkirtler.

