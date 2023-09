Katastrofale konsekvenser: Regnskove kan overophede

Regnskove producerer via fotosyntese 32 procent af verdens ilt. Overophedning kan gøre, at de mister evnen til at lave fotosyntese

‘Verdens lunger’ har svært ved at trække vejret.

Regnskovene verden over oplever – ligesom resten af kloden – de store konsekvenser, som følger af den globale opvarmning.

Nu viser nye målinger foretaget på ISS, at træernes blade i regnskovene er overophedede. De nærmer sig en temperatur, hvor de ikke længere kan lave fotosyntese. Når det sker, dør de.

Det skriver mediet Livescience ifølge Videnskab.dk.

Hvis regnskovene kollapser, er det en katastrofe for Jordens klimasystemer og biodiversitet, advarer forskerne bag studiet, der er udgivet i Nature.

Med data indsamlet på ISS har forskere fundet frem til, at en lille, men voksende procentdel, af træer i regnskovene har nået deres maksimumtemperatur.

46,7 grader er den gennemsnitlige temperatur, hvor regnskovens træer ikke længere kan lave fotosyntese.

0.01 procent af træer er allerede overophedede, og da den globale opvarmning vil få temperaturen til at stige yderligere, kan det potentielt udløse en massedød i verdens regnskove.

Regnskovene er livsnødvendige for vores planet. De dækker omkring 6 procent af Jordens overflade og er hjem for halvdelen af verdens dyre- og plantearter. De er også et livsnødvendigt opbevaringsrum for verdens ferskvandsbeholdning.

Fotosyntese i regnskove producerer desuden 32 procent af verdens ilt og hjælper med at stabilisere klimaet ved at suge milliarder tons CO 2 ud af atmosfæren.

Joshua B. Fisher, professor i miljøvidenskab ved Chapman University i Californien, udtrykte bekymring på en pressekonference i mandags, 21. august, da studiet blev præsenteret:

- Selvom det er et lille tal, har det kæmpe konsekvenser – det kommer nemlig ikke til at stige fra 0.01 til 0.02, det vil potentielt stige meget hurtigere.

Forskerne indsamlede data ved hjælp af varmesensorer monteret på ISS. I perioden 2018-2022 indsamlede man målinger i regnskove verden over.

Efterfølgende foretog de laboratorieforsøg, der viste, at temperaturen i træernes blade steg hurtigere end temperaturen i luften:

- Hvis 10 procent af bladene dør, opvarmes hele grenen, fordi den kritiske del, bladene, ikke længere kan afkøle træet. Det, der sker for en gren, kan ske for en hel skov, sagde Doughty.

Forskerne er trods alt stadig optimistiske, siger de, fordi vi stadig har tid til at nedsætte vores CO 2 -udledninger. Hvis vi handler nu, kan vi undgå det såkaldte tipping point for vores regnskove.

