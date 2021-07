Katte blev mere kælne under corona-lockdown

Et stort kæledyrsstudie afslører, at især katteejere oplevede positive adfærdsændringer

Sidste år konkluderede britiske forskere, at kæledyrsejere var mindre stressede og følte sig mindre ensomme under corona-nedlukningerne.

Men forholdet mellem menneske og kæledyr går begge veje, og nu har samme forskere i et nyt studie rettet linsen mod kæledyrene, for at se hvordan den ekstra tid med ejerne kan have påvirket dem.

Særligt bemærkelsesværdigt er kattene, som ifølge ejerne er blevet mere kælne under nedlukningen end før.

Det skriver University of Lincoln i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet blev lavet på mere end 5.000 kæledyrsejere i Storbritannien, som under nedlukningerne blev spurgt ind til både deres eget mentale velvære og deres kæledyrs.

Af dem har 67,3 procent bemærket ændringer i deres kæledyrs adfærd og velfærd, både af den gode og dårlige slags.

Ejere med dårligere mental velvære før coronakrisen berettede om færre negative ændringer hos dyrene, mens ejere, som havde fået dårligere mentalt velvære under nedlukningerne, berettede om flere ændringer, både positive og negative.

Læs mere på Videnskab.dk: Katten mjaver næsten kun for dig - og du kan blive bedre til at forstå den

Disse mange opfattede ændringer kan dog have at gøre med, at kæledyrene generelt får mere opmærksomhed.

- Vores resultater indikerer, at en dårligere mental tilstand måske øger den opmærksomhed, man giver sit kæledyr, og det empatiske engagement øger måske indberetningerne om alle slags forandringer, fortæller studiets medforfatter Emily Shoesmith i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Hos kattene blev der rapporteret flest positive ændringer, mens der hos hundene blev rapporteret flest negative ændringer.

Dog lader det til at omkring en tredjedel af katte og hunde ikke har ændret sig synderligt under nedlukningerne, modsat 40 procent af andre kæledyrsarter, såsom fritter, kaniner, reptiler, heste og marsvin, hvor mange lader til at have fået bedre velvære under nedlukningerne.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvem er klogest - katte eller hunde?

Mellem 10–15 procent af alle ejerne opfattede deres kæledyr som mere energiske og legesyge, og mellem 20–30 procent meddeler, at deres kæledyr var blevet mere afslappede.

- Ejerens mentale helbred har en tydelig effekt på kæledyrs velfærd og adfærd og er tydeligvis noget vi er nødt til at tage i betragtning, når vi gerne vil gøre det bedste for de dyr, vi holder af, fortæller adfærdsspecialist Daniel Mills i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

