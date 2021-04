Kendt offer for kannibalisme var formentlig en pige

Indtil for nylig mente forskerne, at det unge offer fra stenalderen var en dreng. En nærmere undersøgelse af tænderne viser dog det modsatte

For mellem 1,2 millioner og 800.000 år siden led et stort barn en krank skæbne. Barnet blev slet og ret spist, og efterladenskaberne smidt i en grotte i Spanien.

Tidligere har man kendt barnet som ’Drengen fra Gran Dolina’, men nu peger ny forskning på, at der i virkeligheden er tale om en pige, ud fra analyser af barnets tænder.

Det skriver livescience ifølge Videnskab.dk.

’Pigen fra Gran Dolina’, som hun måske nu skal kaldes, tilhørte den forhistoriske menneskeart Homo antecessor. Hendes kæbe og tænder blev fundet i grotten sammen med to andre fra samme slægt i 1994.

Mikroskop-analyser af tændernes strukturer af H1 (en anden drenge-H. antecessor) og H3 (Drengen fra Dolina) viste, at tandsættene var såkaldt seksuelt dimorfe. Med andre ord: Der var tale om tænder fra to forskellige køn.

Ved hjælp af røntgenbillederne kunne forskere bestemme vævets størrelse og overfladeområde omkring de to tandsæt. De blev sammenlignet med eksisterende tandskanninger fra moderne mennesker og H. antecesssor-skeletfund fra Krapina i Kroatien samt Atapuercas ’knoglegrav’ i Spanien.

Resultat viste, at der med overvejende sandsynlighed var tale om en pige på mellem 11-13 år.

Læs mere på Videnskab.dk: Ældgamle indgraveringer i sten bringer os et skridt tættere på stenaldermennesket

Forskerne kender også til 22 andre H. antecessors fra Gran Dolina-området, der også ser ud til at have været ofre for kannibalisme. Benene var knækkede for at få marven ud, der var ridsemærker og sågar bidemærker på knoglerne.

Forskning har tidligere peget på, at kannibalisme har været relativt udbredt blandt de tidlige mennesker, skriver Livescience ifølge Videnskab.dk.

En forklaring kan være, at de var nemme at fange og indeholdt meget næring, anslog forskere i tidsskriftet Journal of Human Evolution i 2019.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Gopleforskere uenige: Har dræbergopler succes, fordi de er kannibaler?

Den frygtindgydende Allosaurus bliver en tand mere skrækindjagende: Måske var den også kannibal

Ny art af forhistoriske mennesker fundet i Filippinerne