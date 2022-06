Kig op på nattehimlen: Sjældent planet-fænomen kan ses hele juni

Hvis du enten er rigtig sent oppe eller står meget tidligt op, har du hele måneden mulighed for at se et yderst sjældent syn.

De fem af Solsystemets planeter, der er synlige med det blotte øje, vil stå på linje lige før daggry—i ‘korrekt’ rækkefølge alt efter deres respektive afstand til Solen.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det er første gang siden december 2004, at det sker - og fænomenet vil også kunne opleves i Danmark i østlig-sydøstlig retning.

Men man skal være vaks:

De lyse morgener gør stjernerne svære at se, og de kommer til at ligge lavt over horisonten, men det skulle blive lettere at se senere på måneden.

Ifølge Greenwich-astronom Greg Brown, som The Guardian har talt med, vil Venus og Jupiter være lettest at se: Venus stiger over horisonten omtrent klokken 4 dansk tid, og Jupiter (sammen med Mars) cirka klokken 3.

Saturn stiger over horisonten allerede klokken 1, og vil være på himlen længst. Merkur, derimod, er mere tricky: Planeten kniber sig over horisonten cirka klokken 4.45, men bliver hurtig overhalet af Solen.

- Din eneste chance for at se alle fem planeter er i et snævert tidsrum, efter Merkur er steget, men før Solen gør, lyder det fra Greg Brown til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Selvom det ikke er nødvendigt for at beundre synet, kan man bruge hjælpemidler, hvis man har dem.

- En kikkert eller et teleskop vil formentligt være nok til at overvinde tusmørket, når det kommer til de svagere planeter, men vær især forsigtig med Merkur, anbefaler han.

- Vær sikker på, at Solen er under horisonten, så du undgår at se direkte på den ved et uheld, hvilket vil være meget farligt for øjnene, siger Brown til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Fra 24. juni vil det også være muligt at se Månen mellem Venus og Mars.

