Kina vil beskytte Jorden mod asteroider

Det er ikke kun amerikanerne, som arbejder på at beskytte os mod dræberasteroider - nu melder kineserne sig også på banen

En koloenorm asteroide har kurs direkte mod Jorden, og hvis den rammer vil den udrydde alt liv...

Det er ikke bare plottet i blockbusterfilm som ‘Armageddon’ og ‘Don’t Look Up’, men også det scenarie, den kinesiske rumfartsorganisation (CNSA) forbereder sig på.

Kina vil nemlig som led i deres rumovervågnings - og forsvarssystem teste, om de kan afbøje en asteroides kurs, i tilfælde af at den har kurs mod Jorden. Testmissionen skal finde sted allerede inden 2025.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Testmissionen er en del af en større rumfartssatsning i Kina. Planen er at udvikle et fuldt funktionsdygtigt rumforsvarssystem, der kan finkæmme rummet for asteroider med kurs mod Jorden og ændre deres kurs, hvis de udgør en trussel.

Men hvordan ændrer man en asteroides kurs?

Det afhænger i høj grad af, hvornår man opdager dem. Desto længere væk fra Jorden, desto mindre kræver det for at ændre deres kurs i tilstrækkelig grad.

Det kan man gøre ved at lade et rumfartøj kredse om asteroiden og derved trække i den via tyngdekraften, skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Man kan også male asteroiden hvid og derved lade Yarkovsky-effekten (som kort fortalt går ud på, at sollys faktisk skubber asteroider ved at varme dem op) gøre arbejdet.

Den mest ligetil løsning er dog at skubbe asteroiden virkelig hårdt, skriver Videnskab.dk.

Og det er præcis, hvad den kinesiske rumfartsorganisation har tænkt sig at gøre. De vil udvikle en højhastighedsraket, der kan medbringe en massiv sprængladning, som detoneres, når den rammer asteroiden. Hvis alt går efter planen, vil asteroiden dermed blive slået ud af kurs - og Jorden være reddet.

Hvilken asteroide, der skal stå model til dén behandling, melder CNSA intet om.

