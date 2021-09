Kina vil bygge kilometerlangt rumskib

Som led i Kinas ambitiøse rumprogram er landet nu ved at undersøgelse, om det er muligt at bygge det gigantiske rumskib

Kina er begyndt at investere i at gøre det muligt at bygge et rumskib, der skal kunne blive op til en kilometer lang.

Det lyder måske som science fiction, men hvis den planlagte forskning bliver finansieret, vil der over de næste fem år blive lavet en undersøgelse, der skal finde billigere metoder til at sende materiale ud i rummet og nye teknikker til at samle så store strukturer i rummet.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Mason Peck, der er professor i luft- og rumfartsteknik på Cornell University, er det ikke en umulig opgave at bygge så stort et rumskib. Han fremhæver også, at et af de største problemer ved projektet er omkostningerne ved at sende objekter og materiale ud i rummet.

Den Internationale Rumstation, der er omkring 110 meter lang, kostede 100 milliarder dollars, så hvis man vil bygge noget, der er 10 gange længere, bliver det enormt dyrt, understreger Mason Peck til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Han peger på flere mulige byggeteknikker, der formentligt vil blive undersøgt. Blandt andet om man kan 3D-printe byggemateriale i rummet, eller om man kan finde ressourcer til byggemateriale på Månen, der med sin meget lave tyngdekraft er nemmere at sende objekter og materiale fra.

Der er også nogle andre, unikke problemer ved at bygge noget så gigantisk. Michael Peck påpeger for eksempel, at når store rumskibe manøvrerer i rummet, skaber det en energi, der får rumskibes struktur til at vibrere og bøje.

Så hvis man har ambitioner om at bygge så stort et fartøj, vil det formentlig kræve en form for støddæmpere eller en metode, der kan modvirke vibrationerne.

Der er altså nogle udfordringer, der teknisk set er mulige at overkomme, men at bygge så stort et rumskib er ifølge Michael Lembeck, der er professor i luft- og rumfartsteknik på University of Illinois Urbana-Champaign, ikke muligt i praktisk forstand.

- Det er lidt ligesom at snakke om at bygge Starship Enterprise. Det er fantasifuldt og sjovt at tænke på, men ikke særligt realistisk med vores nuværende teknologi, siger Michael Lembeck til Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Han påpeger, at budgettet til at bygge en rumkapsel, der kunne sende astronauter til Den Internationale Rumstation, var på 3 milliarder dollars, mens budgettet i det kinesiske projekt kun svarer til 2,3 millioner dollars.

- Indsatsen er ekstrem lille i forhold til, hvad man håber på at opnå, siger Michael Lembeck.

