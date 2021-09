Kinesiske astronauter deler betagende billeder af Jorden

Kinesiske astronauter har sendt billeder taget fra deres vinduer i rumskibet Shenzhou 12, og det er nogle ganske betagende nogle af slagsen.

De har blandt andet taget billeder af Guineabugten, lys over det nordlige Afrika, etiopiske bjergområder og Det Indiske Ocean.

Det skriver Space.com, ifølge Videnskab.dk.

Udover at tage billeder har de tre astronauter været ude på to rumvandringer og udført en række eksperimenter.

De tre astronauter er de første til at besøge rumstationen, Tianhe, der udgør et af tre moduler af Kinas nye rumstation, Tiangong. Projektet er en del af en ny satsning fra Kinas side, der har til formål at styrke forskning inden for astronomi og andre områder.

I sommer udkom Videnskab.dk med en større artikel om netop Kinas ny rumprojekt og rumstation Tiangong, der efter planen står færdig engang i 2022.

Læs den her for at få en rundtur på rumstationen, samt for at få en forklaring på, hvorfor Kina nu satser på egen rumstation.

Ellers kan du se flere af de kinesiske astronauters billeder på Videnskab.dk.

