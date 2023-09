Kirurgens køn har betydning for chancen for at overleve

Når kvinder fører kniven, er risikoen for at dø lavere, viser nyt studie

Hvis du skal opereres inden for den nærmeste fremtid, så skeler du nok ikke til din kirurgs køn.

Men det har et hold canadiske forskere gjort, og deres forskning viser en overraskende forskel på patienters udsigter, alt efter om den, der førte kniven, var mand eller kvinde.

Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der netop er blevet udgivet i tidsskriftet JAMA Surgery, kiggede forskerne på over en million mennesker, der havde været under kniven. Studiet viser, at de, der havde haft en kvindelig kirurg, havde bedre chancer for mere effektiv genoptræningsperiode og lavere risiko for at dø.

1.014.657 patienter blev opereret af en mand, mens 151.054 blev opereret af en kvinde, og mindretallets bedre udsigter skal findes gennem en forskel i, hvor langsomt kirurgen går til værks.

Hvordan reagerer kroppen på ubehandlet syfilis?

Kvindelige kirurger bruger længere tid, når de opererer, end mandlige kirurger, hvilket altså kan få betydning for patienternes chancer, efter operationen er overstået.

I tidsskriftet indgår også en leder, skrevet af læge og lektor ved Lund Universitet Martin Almquist, der ikke har været en del af studiet, men som står bag et andet studie i tidsskriftet, der fokuserer på performance-forskelle mellem køn, hvor han kommenterer på, hvad forskellen kan skyldes.

- Beviser antyder, at kvindelige kirurger er mere tilbøjelige til at tage beslutninger, som er centreret omkring patienten, at de er mere villige til at samarbejde og mere omhyggelige i forhold til at udvælge patienter til operation. Disse forskelle kan udmønte sig i forskellige resultater for kvindelige og mandlige kirurger, skriver Martin Almquist i JAMA Surgery.

