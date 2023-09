Klimaforandringer kan føre til flere hundebid

Hunde bider mere på varme, solrige dage, og når luftforureningen er høj.

Det viser et nyt studieifølge Videnskab.dk.

I studiet har forskerne indhentet data fra skadestuer og dyreværnet i otte amerikanske storbyer i perioden fra 2009 til 2018, heriblandt New York, Los Angeles og Chicago.

Resultatet viser, at antallet af hundebid steg med henholdsvis 11 procent på dage med et højt UV-indeks, 4 procent på dage med høje temperaturer og med 3 procent på dage med forhøjet niveau af ozon – selvom forskerne kontrollerede for andre faktorer, der kunne spille ind.

Det får forskerne til at konkludere, at interaktionen mellem hunde og mennesker er mere fjendtlig på varme, solrige dage, og når luftforureningen er høj.

Og hundene er tilsyneladende ikke de eneste. Ifølge forskerne viser andre studier, at også mennesker, rhesusaber, rotter og mus bliver mere aggressive, når temperaturen stiger.

Men kan det nu også passe?

Fører klimaforandringer og højere temperaturer også til en verden med flere aggressive hunde (og dyr generelt), ellers skyldes det højere antal hundebid for eksempel, at hunde er mere ude med deres ejere på dage, hvor vejret er godt?

Det er et spørgsmål, som vi får svært ved at besvare. Det fortæller Iben Meyer, der er uddannet dyrlæge, ph.d. i etologi og adjunkt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

- Det kan være så simpelt, at når vejret er godt, myldrer folk ud på gaden. Og så er der større mulighed for en interaktion mellem mennesker og hunde, hvilket øger sandsynligheden for, at nogen bliver bidt, siger Iben Meyer til Videnskab.dk og tilføjer:

- Omvendt ved vi, at alle typer adfærdsproblemer bliver forværret af stress. Tærsklen for, hvad man reagerer på, bliver lavere, når man er stresset. Og varme er en stressfaktor, da det forstyrrer den fysiske balance.

Men med dette studie alene kan man ikke konkludere, at det er det varmere vejr, det højere UV-indeks og luftforureningen, der får hundene til at bide oftere, fortæller Iben Meyer – altså det, forskere kalder for kausalitet.

Ifølge Iben Meyer kan studiet være med til at understrege vigtigheden af, hvordan vi aflæser og omgås hunde, ikke mindst i det offentlige rum.

Rigtig mange hundebid kan undgås, hvis man kigger på hunden og forstår, hvad den kommunikerer. Bid er som regel hundens sidste forsøg på at vise, at den gerne vil have afstand.

Inden det vil den forsøge at vise det med mildere former for tegn, som også bliver kaldt for dæmpende signaler. Det kan være tegn som at:

Lægge ørene tilbage

Smaske

Kigge væk

Trække halen ind mellem benene eller på anden måde forsøge at gøre sig lille

Hvis det ikke virker, vil de begynde at gø, og til sidst bide – og så er der selvfølgelig nogle hunde, hvis lunte er kortere end andres.

- Det er vigtigt at forstå, at hunde ikke altid ønsker at blive klappet. Og med det her studie kan det være, vi skal være ekstra opmærksomme på varme dage, siger Iben Meyer.

Udover det siger studiet ikke så meget om, hvad vi kan gøre anderledes i forhold til hundene. Og det er nok heller ikke studiets ærinde, mener Iben Meyer.

- Jeg læser studiet som et opråb om klimaforandringer, hvor de viser, at luftforurening og klimaforandringer kan have endnu en negativ effekt, afslutter forskeren.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

