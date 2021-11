Klimaforandringernes skyld? Sjælden video viser isbjørn jage rensdyr

Forskere har for første gang nogensinde observeret og filmet en isbjørn jage og dræbe et rensdyr. De mener, at klimaforandringerne tvinger isbjørnene til at finde nye jagtmarker

Isbjørne er berygtede for at ligge på lur på isen ved åndehuller og slå til, når sæler dukker op for at få vejret.

I takt med at isen ved polerne smelter på grund af klimaforandringerne, har isbjørne dog haft mere trange kår.

Men måske kan en gammel isbjørn modsat hunden godt lære nye kunster.

En netop offentliggjort video viser for første gang nogensinde en isbjørn jage et rensdyr ud i vandet, hvorefter det dræber dyret og hiver det tilbage på land.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Du kan se den opsigtsvækkende video øverst i artiklen.

Det er blevet sværere for isbjørne at jage sæler, deres sædvanlige føde.

Læs mere på Videnskab.dk: Smadrer isbjørne hvalrossers kranier med isblokke og sten?

Den vilde jagt fandt sted på Svalbard i Norge 21. august 2020 – om sommeren, hvor isen havde trukket sig tilbage, og isbjørnen var tvunget til at finde anden føde end sælen, der ellers er isbjørnens favoritmåltid.

Sæler udgør mere end 90 procent af isbjørnens føde i naturen.

På videoen kan man se den unge hunisbjørn jage hanrensdyret ud i det iskolde vand, hvorefter den fanger, drukner og hiver rensdyret tilbage til kysten med voldsom kraft.

Det er et polsk forskerhold, som var udstationeret på Svalbard, der fangede dramaet på video, og de var særdeles begejstrede for at være vidne til den sjældne begivenhed:

- Hele situationen var så fantastisk, at det var ligesom at se en dokumentar. Man kunne praktisk talt høre en kommentator i baggrunden fortælle, at du simpelthen ikke måtte misse denne oplevelse, da du formentlig aldrig ville få mulighed for at se noget lignende igen, siger Izabela Kulaszewicz, der er biolog ved Gdansk Universitet, til AFP ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Arktisk oase på kanten til kollaps

Sammen med sine kollegaer har Kulaszewicz skrevet en videnskabelig artikel, hvori de argumenterer for, at seancen – sammen med flere andre observationer – er evidens for, at isbjørnen er ved at lære at jage rensdyr på landjorden for at overleve, eftersom det er blevet sværere at jage sæler.

På Svalbard, der ligger godt 1.000 kilometer fra Nordpolen, lever omkring 300 isbjørne og hele 20.000 rensdyr.

I 1925 blev der indført et forbud for mennesker mod at jage rensdyr på Svalbard og siden da er antallet af dem steget stødt, hvilket ifølge forskerne kan være med til at forklare, hvorfor isbjørne i højere grad jager rensdyr.

Der er dog også andre forskere, der mener, at man skal tage observationerne med et gran salt.

- Hvis isbjørne dræbte rensdyr tilbage i 1950’erne og 60’erne, ville det være et særdeles sjældent syn, da der var færre mennesker, færre isbjørne og færre rensdyr på Svalbard, siger Andrew Derocher, der er professor ved Alberta Universitet i Canada, til AFP ifølge Videnskab.dk.

Han tilføjer, at alle har et kamera ved hånden i dag, hvilket får nyheder til at sprede sig langt hurtigere, og det gør det sværere at vurdere, om det er første gang, en begivenhed finder sted.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Et smeltende Arktis truer isbjørne på eksistensen: De fleste kan ikke overleve om 80 år

Da kongen forærede Amager til hollænderne i bytte for kål og gulerødder

Er det farligt ikke at få sex?