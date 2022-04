Klimaforsker advarer: Svarer til at komme havets økosystemer i en blender

De stigende havtemperaturer vil få alvorlige konsekvenser for livet i havet

I takt med at temperaturerne i verdenshavene stiger, vil der blive færre af de fiskearter, som vi mennesker fanger og spiser.

Det er den nedslående konklusionen på et nyt studie fra Rutgers University i USA, der har undersøgt, hvordan klimaforandringerne påvirker marine fødekæder.

Det skriver Phys.org, ifølge Videnskab.dk

Mekanikken bag forskernes forudsigelse om, at der være færre af de såkaldte produktive fiskearter, når temperaturen stiger, er egentlig ret ligetil.

Det varmere vand vil lede til flere sammenstød mellem rov- og byttedyr, hvilket ultimativt resulterer i, at forskellige arter vil have svært ved at opretholde deres optimale levegrundlag.

Læs mere på Videnskab.dk: 'Jeg er chokeret': Rapport viser, hvordan klimaforandringerne rammer dyr og planter

Der er imidlertid flere dystre forudsigelser. Forskning har tidligere påvist, at ændrede havtemperature vil drive arter væk fra deres nuværende habitater.

Ifølge det nye studie er der grund til at tro, at der totalt vil blive færre fisk selv efter migration til mere egnede områder.

Desuden vil særligt de arter, der befinder sig i toppen af fødekæden, have svært ved at følge med.

Det kommer alt sammen til at gå ud over livet i havet, fortæller Malin Pinsky, medforfatter og lektor ved Rutgers University, til Phys.org, ifølge Videnskab.dk.

- Opvarmning af havene vil sammen med de ændrede dynamikker i fødekæden lede til noget, der minder om at putte den marine biodiversitet i en blender, udtaler han.

