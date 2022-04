Kloningsteknologi gjorde 53-årig kvindes hudceller 30 år yngre

Teknologien er i sit spæde stadie, men forskerne bag studiet, håber, at det videnskabelige gennembrud kan lede til nye behandlinger for aldersrelaterede sygdomme

Ved hjælp af blandt andet kloningsteknologi er det nu for første gang lykkedes engelske forskere at forynge hudceller.

Og her er ikke tale om den opstrammende effekt fra en god hudcreme. Cellerne opførte sig yngre – hele 30 år yngre, vel og mærke.

Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift eLife, dokumenterer forskerne, hvordan de over 12 dage tilføjede kemikalier til de 53-årige hudceller, der efter de små to uger altså opførte sig, som kom de fra en 23-årig.

Læs mere på Videnskab.dk: Postsække med breve lå uåbnede i hundredevis af år: Vækker 1700-tallet til live

Teknikken hedder IPS og er den samme, der blev brugt, da forskere for 25 år siden bragte det klonede får Dolly til verden. Her lykkedes det forskere at omdanne celler fra et voksent fårs brystvæv til levedygtige æg.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere finder gigantisk og mystisk masse under kæmpe krater på Månen

På sigt håber forskerne bag, at dette videnskabelige gennembrud kan lede til nye behandlinger for aldersrelaterede sygdomme. Næste skridt er således at undersøge, om teknikken også virker på andre typer væv såsom muskel- eller blodceller.

Professor Wolf Reik, der har stået i spidsen for forskningsprojektet, understreger dog over for BBC, at forskningen stadig er i sit meget spæde stadie - IPS kommer altså ikke på hylden som hudcreme lige foreløbig.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Nej, kvinder har ikke en jomfruhinde, som kan afsløre, om hun har haft samleje eller ej

Angelsakserne var meget værre end vikingerne

Norsk forsker: Derfor hører patienter med skizofreni stemmer