Knytnæve-absorberende fuldskæg og sex-næsespray: Årets sjoveste forskning er kåret

I torsdags blev flere mere eller mindre gakkede forskningsprojekter hyldet, da Ig Nobelprisen blev uddelt.

Her trak alternative studier om flyvende næsehorn, sex som næsespray og fuldskæg som beskyttelse mod knytnæveslag blandt andet fokus for deres skøre - men dog banebrydende - forskning.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan læse om de resterende prisvindere.

Prisen, der kan ses som en mere humoristisk pendant til Nobelprisen, har til formål at bringe fokus på videnskabelige forsøg, der først får os til at grine og dernæst til at tænke.

Læs mere på Videnskab.dk: Skingre alligatorer, knive af bæ og snaveøkonomi - her er vinderne af Ig Nobelprisen 2020

For eksempel: Hvorfor har mænd egentlig skæg?

Det er et spørgsmål, som David Carrier, der er professor i biologi på University of Utah, satte sig for at finde ud af, og som han nu har vundet en Ig Nobelpris for i kategorien ‘fred’.

Studiet handlede om David Carriers hypotese om, at mennesker har udviklet skæg som beskyttelse i slåskampe - altså at skæg har til formål at absorbere knytnæveslag.

For at undersøge det lod David Carrier vægte falde mod noget knogleagtigt materiale. Ovenpå materialet havde han lagt noget fåreuld, der skulle agere skæg i forsøget.

Han kunne efterfølgende konkludere, at fåreulden gav en form for beskyttelse: hvis der var meget hår, ville det kunne absorbere 37 procent af den totale energi fra slaget.

- Det er ikke, fordi skæg giver en stor beskyttelse. Et virkelig hårdt slag er altid farligt, men vi kan dog konkludere, at skæg giver en vis beskyttelse af knogle og hud, siger David Carrier til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Han spekulerer i øjeblikket på, om skægget samtidig har et skjulende formål, så det ikke kun gør slagene mod ansigtet blødere, men også gør det sværere for slagsbroren at ramme kæben.

Læs mere på Videnskab.dk: Postbudes venstre testikel er varmere end højre: Her er årets mest gakkede forskningsprojekter

I en lidt anden boldgade vandt forskere fra Tyskland Ig Nobelprisen i kategorien ‘medicin’ for at lave forskning, der indikerer, at sex kan fungere effektivt som næsespray.

Studiets hovedforsker, Cem Bulut, der er professor på SLK Clinics i Heilbronn, satte sig for at undersøge emnet efter selv at have oplevet bedre luftveje i næsen post elskov.

I forsøget fik flere villige par målt deres luftveje umiddelbart før og flere gange efter en orgasme fra sex, og det viste sig, at det fungerede som en effektiv rensning af luftvejene helt indtil en time efter.

Ifølge Cem Bulut er der flere faktorer, der kan stå bag resultatet.

- Jeg tror, at det skyldes en blanding af spænding, motion og de hormonændringer, der kommer med en orgasme, siger Cem Bulut til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Afslutningsvis får du et kostråd: Undgå at spise tyggegummi fra fortovet.

Økologiprisen gik nemlig til et studie, der handlede om, hvilke bakterier der lever i tyggegummi fra fortovet, skriver Videnskab.dk.

Forskerne undersøgte fortovstyggegummi fra fem forskellige lande og kunne konkludere, at der efter tre måneder på fortovet var et væld af forskellige bakterier på tyggegummiet.

Forskerne, der er fra både Spanien og Iran, mener, at deres resultater kan have betydning for mange områder: Blandt andet retsmedicin, smitsom sygdomsbekæmpelse og genanvendelse af affaldsstoffer i tyggegummi.

Og så kan det måske sætte en stopper for det - måske i virkeligheden ikke så udbredte problem - at folk spiser tyggegummi fra fortov, fra undersiden af borde og stole eller fra andre uhumske steder.

Du kan læse om de resterende prisvindere på Videnskab.dk.

