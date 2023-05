Kødædende bakterier trives i havets plastik

Kødædende bakterier er blevet fundet i plastikforurening og tang i havet, og de virker til at trives i bedste velgående i deres nye hjem. Forskere er bange for, at udviklingen kan ende med at bide os mennesker bagi.

I det nye studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Water Research, fremgår det, at forskerne fandt flere forskellige ekstremt aggressive arter af bakterien ‘Vibrio’ – og blandt andet også flere, som de aldrig har set før.

Ifølge forskerne, der er fra Florida Atlantic University i USA, bliver leveforholdene desuden kun bedre i fremtiden, da de massive skrald- og tanghabitater kun virker til at blive større og større.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

En af forskerne bag studiet Tracy Mincer, der er marinebiolog på Florida Atlantic University, mener, at bakterien og dens egenskaber er blevet overset førhen og skal tages alvorligt.

- Vores laboratorieundersøgelser viste, at de her typer af Vibrio er ekstremt aggressive og kan finde og sætte sig fast på plastik inden for få minutter, siger Tracy Mincer til ScienceAlert.

Bakterierne trives på plastaffald i havet, og når det møder tang såsom sargassotang, kan det sprede sig endnu mere og være til fare for mennesker og dyr, når det skyller op på land.

Der findes mange forskellige arter af Vibrio-bakterien, og flere af dem kan smitte mennesker med sygdomme. På billedet ses Vibrio cholerae, som kan lede til kolera. Foto: CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr.

Forskernes resultater indikerer, at Vibrio-bakterierne er i gang med at tilpasse sig livet i havet på måder, der kan være farlige for mennesker og dyr.

Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis bakterierne bliver optaget af dyr – både for selve dyret, men også hvis et menneske spiser dyret.

En 71-årig mand fandt ud af det på den hårde måde, da han fik amputeret en arm efter en omgang seafood, der indeholdt bakterien ‘Vibrio vulnificus’.

