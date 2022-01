Komplekse krager opbevarer værktøj: Har selv lavet det

Det er ganske vist ikke meget, mennesker og larmende krager har tilfælles.

Det skulle dog lige være, at krager - ligesom mennesker - er særligt påpasselige, når det kommer til at opbevare værktøj, de er særligt glade for.

Et nyt studie hævder i hvert fald, at krager af arten Ny Caledonisk krage (Corvus moneduloides), der også er at finde i Danmark, er mere tilbøjelige til at opbevare relativt komplekse og effektive værktøjer til fremtidig brug, end når det gælder mere simple, grundlæggende værktøjer.

Det skriver Max Planck Society i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Krage-arten Ny Caledonisk, der som så mange andre krager-arter bliver ved med at overraske forskere med dens kløgtighed, er kendt for at benytte sig af værktøj, når den blandt andet skal hive bytte ud fra huller i træer eller andre gemmesteder.

Læs mere på Videnskab.dk: Kloge krager imponerer igen: Se dem bygge sit eget værktøj

De værktøjer har kragen brug for at lægge fra sig, når den skal spise eller klare andre ting.

Ifølge forskerne har tidligere studier vist, kragerne holder værktøjer fast under foden eller gemmer dem i et hul.

I studiet udførte forskerne forskellige forsøg med to slags pinde-værktøjer:

Det ene var et kroget og mere komplekst værktøj, der er fremstillet af en sjælden planteart

Det andet var en lige pind i form af kviste eller bladstilke hentet fra skovbunden

Med det krogede og mere ‘værdifulde’ værktøj viser det sig ifølge det nye studie, at kragerne var mere tilbøjelige til at gemme det væk i huler eller under foden, end når det kom til de mere ‘simple’ værktøjer.

Læs mere på Videnskab.dk: Krager består ’skumfidus-testen’ i nyt studie: Det antyder, at de har selvkontrol

Det skete ganske enkelt oftere, lyder det fra forskerne bag.

- Det var spændende at se, at krager bare er en smule mere forsigtige med værktøjer, der er mere effektive og dyrere at udskifte. Dette tyder på, at de har en vis opfattelse af den relative ‘værdi’ af forskellige værktøjstyper, forklarer James JH St. Clair, forsker i biologi ved Centre for Biological Diversity, School of Biologi, St Andrews og medforfatter på studiet, ifølge Max Planck Society, skriver Videnskab.dk..

Ifølge forskerne bag kan den nye viden være med til at kaste lys over, hvordan dyr som krager bruger værktøjer, og hvilken værdi de tillægger dem.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forsker: Krager er lige så kloge som aber

Krager er klogere, end vi tror

Ualmindeligt kloge krager: Kan vurdere objekters vægt uden at røre dem