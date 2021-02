Konspirationsteori om døde bjergvandrere er måske løst

Konspirationsteorier er ikke noget nyt fænomen, og nogle er mere lokale end globale.

Det gælder for eksempel en russisk historie om ni bjergvandreres mystiske død, helt tilbage fra 1959.

Skylden for ulykken er tillagt alt fra rumvæsener til yetier, men nu har et studie demonstreret, at noget så simpelt som en lavine kunne ligge bag.

Det skriver mediet LiveScience ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video over forskernes arbejde.

De unge vandrere i Ural-bjergene havde slået telt op på en skråning, men overlevede ikke natten.

Da en eftersøgning blev startet, fandt man teltet skåret op indefra og de ni lig i en nærliggende skov.

Nogle havde kraniebrud og brækkede ribben, nogle manglede øjnene, og én kvinde manglede tungen, der formodentlig var blevet snuppet af rovdyr.

Man har tidligere ikke troet på lavine-hypotesen af fire grunde:

Undersøgelsen fandt ingen lavine-tegn

Skråningen var ikke stejl nok

Lavinen skulle først være opstået, da de sov, altså timer efter, de slog lejr ved at grave i sneen

Vandrernes skader forårsages normalt ikke af laviner

Men studiet, der bygger på en indsamling af vejrdata og brug af en lavine-simulator til at beregne risikoen, mener at kunne besvare alle indvendingerne, skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Simulationen indikerer, at snefald i dagene efter ulykken både ville have tildækket lavine-tegn og også udjævnet skråningen, der nok var stejlere, da vandrerne slog lejr.

Hvad angår tidsforskellen mellem etableringen af lejren og lavinen, kunne vinden have blæst mere sne op over lejren, indtil den samlede vægt fik det til at skride.

Og vandrernes skader kunne sagtens være forårsaget af frosne sneklumper, der faldt oven på teltet.

Forskerne bag studiet håber, at studiet kan bidrage til opklaringen, også selvom den nye hypotese måske ikke er så spændende som rumvæsener.

Studiet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature.

