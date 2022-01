Krigsheste var små som nutidens ponyer

Et nyt studie tager luften ud af forestillingen om kæmpe krigsheste, hvis ryttere tårner sig over slagmarken

I enhver god Hollywood-film om middelalderen portrætteres hestene, der galoperer med krigeriske riddere i fuld udrustning på ryggen, som enorme og prægtige dyr, der tårner sig op over slagmarken.

Men var datidens heste nu også så store, som vi har fået fortalt?

Et nyt studie fra University of Exeter i England hævder nu, at den gennemsnitlige krigshest fra middelalderen var en noget mindre en af slagsen og ikke var meget større end det, vi i dag kalder for en pony.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian.

Studiet bygger på undersøgelser af knogler fra omkring 2.000 heste, der levede i perioden mellem det 4. århundrede og frem til det 17. Århundrede.

Knoglerne er udgravet fra områder omkring slotte, en heste-kirkegård fra middelalderen og andre arkæologiske steder i England. Hertil har forskerne også studeret fiktive såvel som ikke-fiktive historier fra den førnævnte periode.

- Det viser sig, at tingene ikke helt er, som de normalt har været skildret, udtaler professor i arkæologisk videnskab ved University of Exeter og førsteforfatter på studiet, Alan Outram, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- I populærkultur er krigsheste ofte skildret som på størrelse med shire-heste (en hesterace, der er kendt for sin højde og ofte beskrives som den højeste hesterace i verden, red.). Sådan var det slet ikke. De fleste middelalder-heste er overraskende små. Der er meget få, der har den størrelse, som de portrætteres med i film eller endda på udstillinger, siger han.

Studiet konkluderer, at størstedelen af hestene, der rendte rundt som krigeriske heste i middelalderen, ikke målte meget mere end 147 cm fra jorden til ørerne. Det er omtrent den maksimale højde, nutidens ponyer rammer.

Alan Outram fortæller til mediet, at der muligvis kan have været nogle særligt store krigsheste, men at de har været i undertal. Og små krigheste har været mere gavnlige i datidens krigsførsel.

De har således været brugt til opgaver som at nedkæmpe en tilbagetrækkende fjende, udføre længerevarende angreb og til at transportere udstyr, fortæller han.

Viden om heste i middelalderen befinder sig stadig på et tidligt stadie, og det er angiveligt meget få heste-rester fra middelalderen, der er blevet fundet på selve slagmarkerne.

Derfor er det også vanskeligt for forskere at finde ud af, om en hest har været brugt som krigshest eller som arbejdshest i landbruget, skriver mediet.

Fremtidige studier skal grave spadestikket dybere og foretage flere undersøgelser af DNA fra dyret, der ifølge forskerne bag er central for vores forståelse af middelalderens samfund og kultur, fortæller arkæolog og medforfatter på studiet, Oliver Creighton, til mediet Daily Mail, ifølge Videnskab.dk.

