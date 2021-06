Kriminaliteten styrtdykkede, da byer lukkede ned

Coronarestriktioner holder ikke bare smitten nede. Kriminalitetsraten i 27 storbyer i Europa, Asien og Sydamerika faldt med en tredjedel i gennemsnit under restriktionerne.

Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie konkluderer forskere, at:

Røveri faldt med 46 procent.

Biltyveri faldt med 39 procent.

overfald faldt med 35 procent.

Indbrud faldt med 28 procent.

Lomme- og butikstyveri faldt med 47 procent.

Kriminaliteten er steget igen, i takt med at coronarestriktioner er løftet. De laveste kriminalitetsrater er registreret, to-tre uger efter restriktionerne er trådt i kraft.

- Efter det begyndte tallene langsomt at stige igen, siger professor i kriminologi, Manuel Eisner, til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Han er én af forskerne bag undersøgelsen, som er publiceret i tidsskriftet Nature Human Behaviour.

Men en kriminalitetstype syntes næsten upåvirket af restriktionerne: mord.

Forskerne kunne her kun konstatere et fald på 14 procent, formodentlig fordi de fleste mord sker i hjemmet.

Det samlede resultatet overrasker ikke Tom Kirchmaier, der ikke har været involveret i studiet:

- Hvis man ikke kan gå ud, så er det sværere at gøre noget kriminelt, siger professoren til the Guardian ifølge Videnskab.dk. Han leder en forskningsgruppe i kriminalitet og forebyggelse ved London School of Economics.

- Når det er sagt, peger mit og mine kollegaers arbejde på, at vold i hjemmet blandt nuværende partnere og familiemedlemmer er steget drastisk, og at cykeltyverier var udbredte under nedlukningerne, fordi folk havde brug for andre transportmuligheder.

Forskeren er mere bekymret for, hvordan omkostningerne for den samlede nedlukning ses i kriminalitetsstatistikkerne efter coronakrisen.

- Min mavefornemmelse fortæller mig, at vi får et chok – specielt når det kommer til fattige områder – med støt stigende tyverier og vold, siger han til the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Generelt gælder det, at jo hårdere coronarestriktioner, des større fald i kriminalitet har byerne oplevet. Her er udvalgte tal fra undersøgelsen:

I Lima, Peru, faldt kriminaliteten med 85 procent.

I Barcelona, Spanien, faldt kriminaliteten med 80 procent.

I London, England, faldt kriminaliteten med 60 procent

I Brisbane, Australien, faldt kriminaliteten med 58 procent.

I Rio de Janeiro, Brasilien, faldt kriminaliteten med 50 procent.

I Amsterdam, Holland, faldt kriminaliteten med 42 procent.

I San Francisco, USA, faldt kriminaliteten med 37 procent

I Chicago, USA, faldt med kriminaliteten 25 procent.

I Helsinki, Finland, faldt med kriminaliteten 21 procent.



