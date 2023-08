Kunstig intelligens kan hjælpe millioner med at tale

Ny teknologi gør det muligt for personer med talevanskeligheder at kommunikere verbalt

Nu er der godt nyt til de tale-udfordrede. To nye såkaldte Brain–Computer Interfaces (BCI) kan oversætte hjerneaktivitet til mekanisk tale hurtigere, med større ordforråd og færre fejl end tidligere.

Det kan hjælpe personer med neurologiske forstyrrelser, heriblandt hjerneskade, lammelse og sklerose, til at kommunikere i næsten normalt tempo.

Det skriver Videnskab.dk.

- Det er noget, jeg ved, at især patienter med Amyotrofisk Lateral sklerose (ALS) i Danmark har et kæmpestort ønske om, fortæller Benjamin Svejgaard, ph.d.-studerende i medicin ved Institut for Biomedicin på Aalborg Universitet, der forsker i BCI-teknologi, til Videnskab.dk.

- ALS-patienter mister gradvist evnen til at bruge musklerne og dermed også til at kunne tale. De er ofte stadig kognitivt intakte, så de har et stort ønske om at tale og interagere med deres omverden, fortæller Benjamin Svejgaard, som ikke har været involveret i nogle af de nye studier.

Tidligere studier har demonstreret, at det er muligt at afkode tale fra hjerneaktivitet, men kun i tekstform – og med begrænset hastighed, nøjagtighed og ordforråd. Men de to nye BCI’er giver den teknologi baghjul.

Efter at have kalibreret computeren med en række øvelser, hvor den ‘trænes’ til at genkende bestemte forsøg på at tale, var BCI’en i stand til at gengive budskaber, som en patient med ALS forsøgte at kommunikere – bedre og hurtigere end nogensinde før.

- Man har haft teknologier til at få signalet ud af hjernen, men det der med at forstå, ‘hvad betyder signalet?’, der når vi kvantespring i de her år, fordi kunstig intelligens, der kan oversætte hjernesignaler, det bliver bedre og bedre. Så det overrasker mig ikke at det her det kommer nu, tilføjer Benjamin Svejgaard.

BCI’en afkodede hjernesignalerne til at genere tre forskellige outputs: Tekst, hørbar tale og en talende ’avatar’ – altså en digital repræsentant for brugeren.

Hjerne-til-tekst-oversættelsen generede gennemsnitligt 78 ord i minuttet, 4,3 gange hurtigere end den hidtidige rekord og endnu tættere på almindelig samtalehastighed.

BCI opnåede en fejlprocent på 4,9 procent ud fra et sæt på 50 sætninger – 5 gange færre fejl end den bedste eksisterende teknologi.

Med et ordforråd på over 1.000 ord var fejlraten på 25 procent.

Med et ordforråd på over 39.000 ord var fejlraten 28 procent.

Hjernesignalerne blev også oversat direkte til syntetisk tale, som utrænede lyttere kunne forstå. Her demonstrerede den en fejlrate på 28 procent ud af 529 sætninger.

- De tal, de kan mønstre, med den lave fejlrate og den hastighed, virker enormt imponerende, fortæller Benjamin Svejgaard, og tilføjer:

- Hvis man kan opnå noget lignende, uden at man skal til at sætte elektroder ind i hjernen med en infektionsrisiko, med en stor operation og alle mulige langsigtede bivirkninger vi ikke kender til, så er det jo helt fantastisk!

Hartwig Siebner, der er professor i præcisionsmedicin ved Københavns Universitet, og forskningsleder inden for Neurologi ved Bispebjerg Hospital, er enig med Benjamin Svejgaard:

- Studierne er et vigtigt skridt hen imod en klinisk brug af BCI i patienter, som har mistet deres stemme på grund af lammende neurologiske skader og sygdomme. Den næste vigtige udfordring er, hvordan teknikken kan videreudvikles, således at den kan bruges mere udbredt i klinikken.

