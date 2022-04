Kvinde kan få orgasme kun ved tankens kraft

Tænk at kunne opnå orgasme helt uden berøring.

Den tanke har en 33-årig kvinde hævdet at have gjort til virkelighed, og det er nu blevet eftertjekket i et casestudie foretaget af forskere fra Karlsuniversitetet i Prag, Tjekkiet.

Konklusion: Den er god nok. Og hun kan få dem til at vare op til 10 minutter.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

For at verificere kvindens påstand bad forskerne hende frembringe henholdsvis 5 og 10 minutter lange orgasmer samt bruge 10 minutter på at læse i en bog.

Forskerne kunne derefter eftertjekke, om orgasmerne havde fundet sted, ved at måle niveauet af hormonet prolaktin i blodet. Efter en 5 minutter lang tanke-orgasme var kvindens prolaktin-niveauer således steget med 25 procent, og 10 minutters tænkning fik niveauet til at stige hele 48 procent.

At læse en bog ændrede ikke på noget, ifølge Videnskab.dk.

Kvinden har dyrket tantra-yoga i mere end et årti, og det er efter eget udsagn dér, hun har lært, hvordan hun skal bruge elementer som åndedrætsøvelser og kropspositur til at opnå klimaks helt uden fysisk stimulation.

Fænomenet er dog ikke helt ukendt; nogle mennesker kan opnå orgasme, mens de drømmer, og det er desuden veldokumenteret, at mennesker, der lider af paraplegi, kan opleve såkaldte fantom-orgasmer.

