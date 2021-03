Lærte kaskelothvaler hinanden at undgå menneskers harpuner?

For omkring 200 år siden skiftede kaskelothvalerne forsvarsteknik og gjorde arbejdet næsten umuligt for datidens hvalfangere. Det indikerer et nyt studie af gamle logbøger

For to hundrede år siden lærte kaskelothvaler tilsyneladende hinanden, hvordan de skulle undvige menneskenes harpuner, viser et nyt studie udgivet i tidsskriftet Royal Society.

Det skriver mediet Business Insider ifølge Videnskab.dk.

Ved hjælp af digitaliserede logbøger fra hvalfangere, der jagede i det nordlige Stillehav i 1800-tallet, har forskere fundet tegn på ’kulturel evolution’ i kaskelothvaler.

Logbøgerne rummede detaljerede beskrivelser af, hvor mange hvaler der blev set og harpuneret.

Man får i første omgang et indtryk af, at livet som hvalfanger har været ganske kedeligt. Succesraten for bare at se en hval ligger på 3 procent, da fangerne kun spottede det indbringende dyr i 2.405 ud af logbøgernes næsten 80.000 dage på havet.

Men særligt bemærkelsesværdigt bliver det, når man ser på fangernes succesrate. Den faldt nemlig med hele 58 procent to et halvt år efter, menneskene begyndte at jage i området, skriver Insider ifølge Videnskab.dk.

- Som regel vil man forvente at se en stigning, i takt med at de [menneskene] finder ud af ting og bliver mere succesfulde. Det er som regel sådan, vores udnyttelse af de vilde dyr foregår, siger medforfatter og professor Hal Whitehead ved Dalhousie University i Canada til The Owen Sun Sound Times. Det skriver Videnskab.dk.

Logbøgerne beskriver, hvordan flokdyrene lærte at svømme mod vinden – noget, der effektivt satte en stopper for menneskenes sejlskibe.

Det får studiet til at konkludere, at hvalerne dengang udmanøvrerede os.

- Det her var kulturel evolution, det skete alt for hurtigt til at være genetisk evolution, siger Whitehead til the Owen Sun Sound Times ifølge Videnskab.dk.

I 1900-tallet udviklede menneske dampskibe, og så endte kaskelothvalerne alligevel med at blive masseslagtet. I dag er kaskelothvalen truet.

