Lander på Mars: Aldrig gjort før

På torsdag lander NASA-køretøjet 'Perseverance' på Mars.

Maskinen, der er udstyret med et kamera fra det danske DTU Space, skal lede efter tegn på tidligere liv og undersøge, hvorvidt planeten engang har været beboelig.

'Perseverance' er den centrale del af NASA's store Mars 2020-mission, der har kostet 2,7 milliarder dollars svarende til cirka 16,5 milliarder danske kroner.

Den blev sendt af sted 30. juli 2020, på et tidspunkt hvor Jorden og Mars var positioneret, så det krævede mindst mulig energi at rejse mellem planeterne.

Hvis alt går som planlagt, lander den på Mars 18. februar og skal være der et Mars-år svarende til 687 dage på Jorden.

Perserverance Rover har været på farten siden opsendingen 30. juli 2020. 18 februar skal den lande på Mars. Foto: NASA / AFP

Lyd fra Mars for første gang

Foruden at lede efter tegn på tidligere liv skal Perseverance forsøge at optage lyd på planeten. Hvis det lykkes, vil det være første gang nogensinde, at vi kan høre lyd fra planeten, fortæller Sylvestre Maurice, der er planet-forsker ved Research Institute in Astrophysics and Planetology i Frankrig.

- Det vil være første gang, vi kan høre lyd fra Mars, siger han til Space.com.

Det er dog ikke første gang, at NASA forsøger at optage lyd på den røde planet. To gange tidligere er det mislykkedes. Mars Polar Lander havde også mikrofoner, men den styrtede i forsøget på at lande. Senere forsøgte man med Phoenix Lander, men her satte mikrofonerne ud på grund af tekniske problemer.

Man er dog blevet klogere siden da, lyder det fra den danske professor og afdelingsleder ved 'Måling og Instrumentering' hos DTU Space.

- Det har ikke været højt prioriteret tidligere. Det er sværere, end man tror. Denne her gang skal det nok lykkes.

- Når man begynder at tænke over ting videnskabeligt, så begynder man at finde ud af flere ting, det kan bruges til. Man kan lære en masse fra det, og jeg tror på, det lykkes denne gang, siger John Leif Jørgensen til Ekstra Bladet.

Søndag foretog man den sidste kurskorrektion, og forventningen er nu, at landingen vil ske klokken 21.44 dansk tid. Det tager dog 11 minutter og 24 sekunder for signalerne at nå jorden, og derfor vil man først kunne se landingen klokken 21.55 torsdag.

