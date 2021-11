Langt færre HPV-vaccinerede kvinder i England får livmoderhalskræft

Antallet er faldet med intet mindre end 87 procent sammenlignet med kvinder, der ikke blev vaccineret

Af Videnskab.dk

Vaccinen mod HPV-infektion forhindrer ikke bare forstadier til livmoderhalskræft.

Den forhindrer - som forventet - også selve den frygtede kræftsygdom, bekræfter et stort, britisk studie, skriver Videnskab.dk.

Studiet har undersøgt udviklingen af livmoderhalskræft siden 2008, hvor det britiske vaccinationsprogram blev udrullet.

I andelen af kvinder, der blev vaccineret som 12-13-årige i 2008, ser man et fald i livmoderhalskræfttilfælde på hele 87 procent sammenlignet med kvinder, der ikke blev vaccineret.

Herudover ser man 62 procent færre tilfælde af livmoderhalskræft hos kvinder, der var mellem 14-16 år, da de blev vaccinerede

Og der er 34 procent færre livmoderhalskræfttilfælde hos dem, der blev vaccineret som 16-18-årige.

'Selvom tidligere studier har vist, at HPV-vaccination er brugbar til at forebygge HPV-infektion i England, har man ikke haft meget direkte evidens for en reduktion i antallet af livmoderhalskræft-tilfælde,' siger Peter Sasieni, der er professor ved King’s College i London og medforfatter til studiet, ifølge Videnskab.dk.

'Den observerede virkning er endnu større, end modellerne forudså,' uddyber han.

HPV-vaccinen er blevet udrullet i 100 lande af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for at udrydde livmoderhalskræft, der ofte opstår gennem smitte med den seksuelt overførte Humant Papillomavirus (HPV).

I foråret udgav Rigshospitalet et lignende studie om de danske piger. Her var forekomsten af livmoderhalskræft reduceret med 86 procent for vaccinerede kvinder, der var under 17 år, da de modtog vaccinen.

