Langt om længe: Løbsk raket styrtet ned på Månen

Raketten – som fejlagtigt blev antaget for at være en SpaceX-raket – er endelig styrtet ned

Månen har fået endnu et krater.

Den efterladte raket, som har været i offentlighedens opmærksomhed i lidt over en måned, er som forventet styrtet ned på Månens fjerne side.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Nedstyrtningen skete fredag omkring klokken 13:45 dansk tid. Det fortæller Bill Gray, der var den første til at forudsige nedstyrtningen, til det franske nyhedsbureau AFP

Med en fart på omkring 9.300 kilometer i timen lavede det fire ton tunge objekt et '10 - 20 meter bredt krater,' siger han til AFP ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Er SpaceX-megaraketten Starship et kæmpespring ind i fremtiden?

Rakettens identitet har været til debat, siden Gray, der er hyret af NASA til at holde øje med menneskeskabt rumskrot, først opdagede den.

Oprindeligt gik han ud fra, at der var tale om en SpaceX-raket, men har siden da skiftet mening og sagt, at der i stedet var tale om en kinesisk booster-raket, der blev sendt op i 2014 som en del af det kinesiske måneprogram.

Et udsagn, som Beijing har så at sige 'skudt ned' med en kommentar om, at booster-raketten »kom sikkert ind i Jordens atmosfære og brændte op under nedstyrtningen«.

Hvad end objektet har været, vil krateret i den nærmere fremtid blive undersøgt af amerikanske og indiske månesatellitter.

Raketter er tidligere intentionelt blevet styrtet ned på Månen i et videnskabeligt øjemed. Men dette er første gang, at en raket utilsigtet er styrtet ned på Månen, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Krigen er ved at ødelægge samarbejdet i rummet

Forsker: Dette frygter Putin allermest

Kvinder faker oftere orgasme, når de tjener mere end manden