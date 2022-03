'Levende’ pude hjælper mod angst og stress

En pude som simulerer et dybt og roligt åndedræt kan angiveligt hjælpe mennesker til mere rolig vejrtrækning - og det gavner krop og sind, ifølge et nyt studie

I en tid, hvor pandemi, skyhøje udgifter og krig i Europa fylder en del i hverdagen, har mange formentlig brug for en aflastning. Forskere har derfor måske opfundet et nyt værktøj, der netop skal hjælpe folk med deres stressproblemer.

De har lavet en sjovt formet pude, der imiterer vejrtrækning. Meningen er, at man skal give puden en ordentlig krammer og derigennem blive mere tilpas og mindre stresset, og forskernes studie peger faktisk i retning af, at det virker.

Det skriver tidsskriftet PLOS, hvor forskernes studie er udgivet, i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Den 36 centimeter lange pude har en oppustelig lomme, som skal forbindes til en ekstern pumpe og motor, der er designet til at få puden til at imitere en langsom, dyb vejrtrækning.

Den laver på den måde den type vejrtrækning, som mennesker bruger til at nedsætte angst, og forskernes tanke er netop, at pudens ‘vejrtrækning’ kan smitte af på den person, der krammer den. For at bekræfte, om det virker, lavede forskerne en undersøgelse.

Hvad sker der i hjernen og kroppen, når man er stresset?

126 frivillige blev udsat for, hvad forskerne beskriver som, en ‘pludselig matematiktest i grupper’. De skulle derudover også svare på nogle spørgsmål før og efter testen, hvilket gav forskerne et indblik i deres stressniveau.

Før testen skulle en tredjedel af deltagerne kramme puden, en anden tredjedel deltage i meditation med en vejleder, mens den sidste tredjedel var kontrolgruppe.

Resultatet var, at ‘pudekrammerne’ og dem, der mediterede, var meget mindre stressede og ængstelige sammenlignet med kontrolgruppen.

- Vi blev begejstrede, da vi fandt ud af, at puden hjalp på de studerendes angst i lige så høj grad som meditation - og det endda uden nogen vejledning, siger Alice Haynes, der er forsker i robotik på University of Bristol og en af forskerne bag projektet, ifølge PLOS.

Åndedrætsøvelser kan afhjælpe stress

Forskerne lavede forinden undersøgelsen fem prototyper af puden med forskellige former og egenskaber. For eksempel havde en af prototyperne en hjerterytme i stedet for vejrtrækning, og en anden spandt ligesom en kat.

Men ved hjælp af en fokusgruppe blev det tydeligt, at puden med vejrtrækning var den mest effektive.

Forskerne ved dog ikke helt endnu, hvorfor puden virker så godt, som den umiddelbart gør, men de mener, at det kan skyldes, at vejrtrækningen hjælper brugerne med at optimere deres egen vejrtrækning, sammenlagt med at de giver sig selv en krammer.

Krammere er nemlig en kendt stresslindring, og andre studier har vist, at stresshormonet ‘kortisol’ endda kan nedsættes ved bare at kramme en almindelig, stor pude.

Næste skridt er ifølge forskerne at fremstille en trådløs pude og så undersøge, om puden også kan have en fysiologisk effekt, når den bruges i et almindeligt hjemmemiljø.

