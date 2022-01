Luftforurening øger risikoen for demens

Et amerikansk studie peger på, at forbedret luftkvalitet over en længere årrække kan have en sammenhæng med mindre risiko for demens blandt ældre kvinder

Tidligere forskning fra Nationalt Videnscenter for Demens viser, at langvarig udsættelse for luftforurening er associeret med cirka 10 procent øget risiko for demensudvikling.

I de seneste år har forskere set nærmere på, om effekten af luftforurening er permanent, eller om udviklingen kan vendes – og nu har en gruppe forskere gode nyheder:

Et studie peger på, at forbedret luftkvalitet over en længere årrække er koblet til en reduceret risiko for demens blandt ældre kvinder.

Det skriver The Daily Beast ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne af studiet styrker forskernes spekulationer i, at luftforurening kan accellerere ældningsprocessen i hjernen, men samtidig kan denne proces sløves ned, hvis man nedsætter eksponeringen for luftforurenende partikler.

Man ved fortsat ikke præcist, hvordan udsættelse for luftforurening hænger sammen med risiko for demens.

- Men indånding af ultrafine partikler og kvælstofdioxider fra blandt andet trafik og kraftværker kan formentlig øge risikoen for blandt andet forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet, åreforkalkning, oxidativt stress, lette betændelsestilstande og blodpropper, hvilket indirekte øger risikoen for demens, skrev neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen sidste år i et indlæg på Videnskab.dk's Forskerzonen.

Læs mere på Videnskab.dk: 12 faktorer, der påvirker din risiko for at få demens – og som du selv kan gøre noget ved

Forskere fra University of Southern California i USA så nærmere på data fra 2.239 amerikanske kvinder mellem 74 til 92 år over en periode fra 2008 til 2018.

Forskerne undersøgte kvindernes fysiske og kognitive form, og grunden til, at forskerne fokuserede på kvinder, ligger i, at kvinder i langt højere grad bliver ramt af demens end mænd.

Over de ti år blev 398 kvinder diagnosticeret med demens. Forskerne fandt frem til, at der opstod færre tilfælde af demens i områder med bedre luftkvalitet.

Samtidig ændrede sammenhængen mellem en bedre luftkvalitet og en lavere risiko for at udvikle demens sig ikke signifikant, hvis man inddrog faktorer såsom alder, uddannelse, geografi eller hjertekarsygdomme.

Ifølge forskerne betyder det, at luftforurening muligvis spiller en større rolle i udviklingen af demens end hidtil troet, skriver Videnskab.dk.

Der er dog usikkerheder ved studiet. Hvad er de tilsvarende data for mænd eksempelvis? Samtidig er det svært at vurdere de forskellige niveauer af luftforurening, som kvinderne er blevet udsat for.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Nyt studie: Luftforurening er værre for helbredet end antaget

Mange milliarder kan spares ved at begrænse luftforurening fra biler

Nærdødsoplevelser: Hvorfor lever bevidstheden, når kroppen er ved at dø?