Lyde i københavnsk havn kan være tegn på ukendt stenalderboplads

Besynderlige lyde i havet ved Svanemøllen Havn i København stammer med stor sandsynlighed fra flintesten fra en hidtil ukendt stenalderboplads.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie har forskerne fra universitetet været med til at skabe en banebrydende teknik til at undersøge havbunden.

Med den nye geofysiske metode har forskere opfanget nogle lydsignaler, der stammer fra bearbejdede stykker af flintesten.

Dette materiale blev hyppigt anvendt af stenalderfolk for omkring 4.000 år siden til at bygge redskaber og våben.

- Flintesten, der er bearbejdet, det vil sige hugget til, er næsten altid ensbetydende med, at der er en stenalderboplads i nærheden, forklarer lektor Lars Ole Boldreel i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Han forsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og er en af forskerne bag opdagelsen.

- Vores seismiske måleinstrument gav kun signal i form af de specielle lydfænomener, når vi sejlede over den bearbejdede flint. Det gør os 90 procent sikre på, at der i Svanemøllen Havn ligger en stenalderboplads netop i dét område, hvor vi får signal, fortsætter Lars Ole Boldreel i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Nu håber forskerne at kunne foretage en række boreprøver, for at se om de kan finde bearbejdet flint under havoverfladen.

I Florida i USA har forskerkollegaer opfanget lignende lydsignaler, hvorefter dykkere var nede at bore. Her fandt de bearbejdet flintesten.

Ifølge de danske forskeres data, er der tale om en stor stenalderboplads, der strækker sig over et område på 80 gange 120 meter – omkring 7,5 til 9 meter under havoverfladen.

Forskerne håber, at metoden fremover kan bruges til at finde en lang række skjulte undervandsområder, der kan give et fornyet indblik i vores forfædres historie og kultur.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Remote Sensing.

