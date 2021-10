Tag et par gode hovedtelefoner på, luk øjnene og lyt. Det er næsten ligesom at være der selv, takket være sprøde lydoptagelser fra danske mikrofoner på Mars-roveren

Vinden suser, og robottens hjul skramler henover den stenede Mars-jord på lydoptagelser fra NASA's robot Perseverance.

Og man behøver ikke engang være astronom for at få del i oplevelsen, skriver NASA i en nyhedsopdatering, ifølge Videnskab.dk.

- Det føles, som om man er der selv, siger postdoc og astrofysiker Baptiste Chide der forsker ved det franske Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) i nyhedsopdateringen.

»Lyde på Mars har stærke basvibrationer, så når du tager hovedtelefoner på, kan du virkelig mærke det. Jeg tror, at mikrofoner bliver et vigtigt værktøj for fremtidens forskning i Mars og Solsystemet,« fortsætter han.

Lydoptagelser fra Mars transporterer dig til den røde planet Her kan du høre Mars-vinden, optaget af Perseverance-robotten

Som dansker, er det tilladt at føle sig lidt ekstra imponeret over lydoptagelserne.

Perseverance er nemlig udstyret med en mikrofon fra det danske firma DPA Microphones, der ligger i Allerød på Sjælland.

- Vi er selvfølgelig enormt stolte over, at NASA har valgt vores mikrofon til missionen, for det er en kæmpe anerkendelse af vores kvalitet. At sende en mikrofon til Mars er den ultimative holdbarhedstest, sagde Anne Berggrein fra DPA Microphones til Videnskab.dk, da de første optagelser var klar i februar 2021.

Og glæden lod til at være gensidig.

I hvert fald kaldte ledende ingeniør for EDL-kamerasystemet på Perseverance Dave Gruel det for »overvældende«, da han for første gang afspillede optagelser af Mars-robottens maskineri på et pressemøde.

Det skete under stor spænding og dramatik, da Perseverance landede på overfladen af Mars i februar 2021.

Robotten brugte både faldskærm og raketter for at nå sikkert til overfladen af Mars, og med sig havde den en vaskeægte robot-helikopter ved navn Ingenuity, skriver Videnskab.dk

I april 2021 lykkedes det at gennemføre den første flyvning med Ingenuity, og dermed var det også første gang, at menneskeheden foretog en motoriseret flyvning på et andet himmellegeme.

