Lyn kan have kickstartet liv på Jorden

Lynnedslag spillede en overraskende vigtig rolle for, at livet kunne opstå, konkluderer amerikanske forskere

Uden grundstoffet fosfor ville der ikke findes DNA- og RNA-molekyler.

Men hvordan opstod fosfor på Jorden?

Ifølge et nyt studie kan milliarder og atter milliarder af lynnedslag have skabt det fosfor, der var en forudsætning for livet. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

- I vores studie viser vi for første gang, at lynnedslag formentlig var en vigtig kilde til dannelsen af reaktiv fosfor på Jorden, da liv blev dannet for omkring 3,5 til 4,5 milliarder år siden, siger Benjamin Hess, der er kanditatstuderende på Department of Earth and Planetary Sciences ved Yale University i USA, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Men hvordan bliver et lynnedslag til liv? Det kan ske, hvis fosfor fra lynnedslag går sammen med andre grundstoffer, der er nødvendige for liv, og skaber organiske materialer.

Ifølge Live Science er fosfatet et godt eksempel. Fosfat-ioner består af tre oxygen-atomer og et fosfor-atom. Fosfat er nødvendigt for dannelsen af stofferne DNA, RNA og ATP. ATP er en kritisk del af kroppens forbrænding.

En anden teori går på, at Jorden fik fosfor fra meteorer, der bar på mineralet schreibersit, som indeholder fosfor og er opløseligt i vand.

Ifølge Benjamin Hess kan schreibersit også dannes på Jorden: ved hjælp af et par trillioner lynnedslag.

I studiet har Hess og hans kollegaer set nærmere på en særlig type sten kaldet fulgurit, der er blevet ramt af lyn og i processen blevet op til 2.760 grader varm.

Forskerholdet fandt små kugler af schreibersit i fulgurit-sten, hvilket ifølge forskerne peger på, at denne type mineral kan dannes på Jorden.

Det nye studie er publiceret i tidsskriftet Nature Communications.

