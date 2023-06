Måger går efter den mad, mennesker nyder mest

Forestil dig, at du sidder på stranden med en iskold sodavand og en pose chips. Lige idet du skal til at række ned i din chipspose, kommer der en måge og sætter sig lige ved siden af dit håndklæde og stirrer på dig og din mad.

Nu viser ny forskning, at måger kan regne ud, hvilken mad de vil have fat i, baseret på det, de lige har observeret – nemlig det, mennesket vælger.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Et hold af forskere fra University of Sussex satte sig for at undersøge, hvad sølvmåger (Larus argentatus) ville foretrække, hvis nu man tapede en grøn pose salt og eddike-chips og en blå pose ost og løg-chips fast til sandet foran en forsøgsdeltager og placerede vedkommende nogle meter fra poserne på stranden i Brighton.

De tre forfattere bag studiet filmede mågernes opførsel, når den, der sad på stranden med mågerne, enten spiste eller lod være.

Det er allerede kendt, at måger er glade for mad, der er blevet rørt ved, men ikke, at de observerer mennesker og baserer deres valg på det.

Forskerne kunne se, at når deltageren ikke rørte ved chipsposerne, kom der mindre end en femtedel måger hen og spiste af indholdet.

Det, der overraskede forskerne, var, at når deltagerne derimod rakte ned i poserne, kom næsten 40 procent af mågerne på stranden over og nappede af poserne. Hele 95 procent af dem gik efter samme farve pose, som deltagerne,

- Vi har vist, at voksne måger har evnerne til at læse vores opmærksomhed og dermed basere deres valg af føde ud fra det, siger forfatter til eksperimentet og professor ved University of Sussex, Franziska Feist, til The Guardian.

- Det er meget imponerende, fordi evolutionshistorien hos sølvmåger ikke involverer mennesker.

Ph.d. og ekspert i sølvmåger ved Exeter University, Madeleine Goumas, der ikke har noget at gøre med studiet, siger til The Guardian:

- Dette studie viser, at vi ikke kun tiltrækker mågernes opmærksomhed med vores mad, men også at de lærer, hvilken mad vi spiser. Det kan derfor blive svært at reducere interaktionen mellem mennesker og måger, når vi faktisk lærer dem om nye former for føde.

Studiet er publiceret i Biology Letters.

