Mælkevejen er muligvis proppet med uddøde civilisationer

En række forskere har i et nyt studie regnet sig frem til, at vores galakse har været hjem for masser intelligente livsformer

Ifølge et nyt studie vil de fleste af de intelligente livsformer, som er opstået gennem tiden, have slået sig selv ihjel i løbet af deres civilisations historie.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Studiet, som endnu ikke er blevet peer-reviewed (læst igennem og blåstemplet af uvildige forskere) er en slags opfølgning på den kendte ligning af Frank Drake fra 1961, hvori han forsøgte at udregne det sandsynlige antal af aktive rumvæsen-civilisationer.

Flere af ligningens variabler måtte nødvendigvis være spekulative, da man dengang endnu ikke vidste særligt meget om vores univers og galakse.

I dag ved vi en smule mere, og derfor har forfatterne bag studiet - heriblandt tre NASA-forskere - nu lavet et nyt estimat af, hvor mange civilisationer der findes i galaksen.

- Især siden Hubble-rumteleskopet og Kepler-rumteleskopet har vi fået en masse viden om udbredelsen (af gasser og stjerner, red.) i Mælkevejen, og hvor hurtigt stjerner og planeter dannes, fortæller astrofysiker Jonathan H. Jiang, ifølge Live Science. Det skriver Videnskab.dk.

- Vi kender rent faktisk til nogle af tallene nu (som var ukendte i Frank Drakes tid, red.).

Forskerne betragtede en række faktorer, som antages at påvirke udviklingen af intelligent liv, heriblandt udbredelsen af sollignende stjerner med jordlignende planeter, hyppigheden af dødelige radioaktive udfald fra supernovaer, og den potentielle tendens for avancerede civilisationer til at ødelægge sig selv, for eksempel gennem atomkrig.

Med de faktorer in mente beregnede forskerne, at de fleste avancerede livsformer i Mælkevejen ville være opstået for omkring 6 milliarder år siden i en ‘ring’ 13.000 lysår fra galaksens midte, hvor der er særligt mange gunstige stjerner. Til sammenligning er Jorden omtrent 25.000 lysår ude.

Deprimerende nok udregnede forskerne dog, at selv hvis chancerne for, at en given civilisation udryddede sig selv, var ekstraordinært små på et givent tidspunkt, vil de fleste civilisationer på en lang nok tidsskala selvdestruere.

Hvis der er civilisationer i galaksen i dag, er langt de fleste af dem sandsynligvis relativt unge ligesom vores, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

