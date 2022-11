Mænd er mere attraktive med makeup

Ifølge et nyt studie er det ikke kun kvinder, som bliver pænere med lidt pudder. Begge køn fandt mænd mere attraktive med diskret makeup

Af en eller anden årsag er der en vis kulturel forventning om, at kvinder bruger en rum tid foran spejlet med en nøje udvalgt hverdagsmakeup-palette, mens mænd må møde verden uden foundation, concealer og øjenbryns-pencil.

Men måske skulle mænd også forsøge sig med lidt farve-korrektion. Ifølge et nyt studie bliver mænd i hvert fald set som mere attraktive, når de har en smule makeup på.

Det skriver Franklin & Marshall College i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

20 mænd deltog i studiet, hvor forskerne tog to billeder af hver deltager; et uden makeup og et med.

En professionel makeup-artist gik i gang med concealer og pudder men gik også efter et udtryk, der ikke gjorde det åbenlyst, at mændene var blevet sminket.

Til venstre ses mændene 'au naturel', mens de til højre har været under kærlig behandling fra en professionel makeup-artist, der blandt andet har sænket kontrasten ved at gøre deres læber mindre røde. Foto: Batres & Robinson

Før- og efterbillederne blev herefter vist til 200 forsøgsdeltagere (både mænd og kvinder), der skulle vurdere, hvor attraktiv manden på billedet var på en skala fra 1 (overhovedet ikke attraktiv) til 7 (meget attraktiv).

Resultatet var klart, fortæller førsteforfatter til det nye studie, Carlota Batres:

- Vi fandt ud af, at de mandlige ansigter blev fundet mere attraktive, når de havde en diskret makeup på. Det var dommen fra både mænd og kvinder, fortæller forskeren i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Den engelske komiker Eddie Izzard går ikke på kompromis, når han er i stødet til lidt fest i gaden. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Hvis man som mand selv har lyst til at afprøve hypotesen, behøver man ikke gå ud og købe læbestift og øjenskygge - det er nemlig ikke de høje nagler, det kommer an på, ifølge forskningen.

Tidligere studier har afsløret, at det er faktorer som ensfarvet, jævn hud og mindsket farvekontrast, der kan få mandlige ansigter til at fremstå mere attraktive.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

