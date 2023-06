Mærkeligt: Hjernen vil helst høre positive lyde fra venstre

Psst…! Vil du hviske nogen noget sødt, så vælg personens venstre øre. Det viser sig nemlig, at vi mærkeligt nok opfanger positive lyde bedst fra netop dén side.

Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie har 13 voksne fået skannet deres hjerner, og det er derfra, den bemærkelsesværdige præference er blevet registreret.

De skulle nemlig lytte til optagelser af forskellige menneskelige vokaliseringer fra tre forskellige retninger – fra venstre, midt for og fra højre side.

Eksperimentet viste, at optagelser af glade eller behagelige, menneskelige lyde, som deltagerne hørte fra venstre side, fremkaldte stærkere neurologisk aktivitet i begge sider af hjernens auditive cortex – et område i hjernen, som analyserer auditiv information.

- Det samme sker ikke, når positive vokaliseringer kommer forfra eller fra højre, siger studiets medforfatter Sandra Da Costa, neuroforsker ved Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Schweiz, til Science Alert.

De røde og grønne markeringer viser hjernens auditive cortex-områder, som sidder i højre og venstre side af hjernen nogle centimeter over øret. (Illustration: Talbot K, Louneva N, Cohen JW, Kazi H, Blake DJ, et al. / CC BY 2.5)

Forskerne bag studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Neuroscience, fandt ikke de samme resultater, når deltagerne lyttede til lyde, der havde neutral eller negativ følelsesmæssig valens.

De kan på nuværende tidspunkt ikke forklare, hvorfor vi ser ud til at have den særlige præference for positive lyde fra venstre.

Den nye forskning er dog ikke det eneste videnskabelige studie, der har vist, at vores venstre øre er særligt effektivt til at opfange særlige slags lyde.

Ifølge Science Alert har tidligere forskning fundet, at vi generelt har lettere ved at opfange følelsesmæssige toner i menneskelige stemmer, når vi hører dem gennem netop det venstre øre.

