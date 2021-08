Mammuts vandretur svarede til to gange rundt om Jorden

Efterhånden som gletsjerne i verdens nordlige egne smelter, dukker der flere og flere velbevarede dyre-eksemplarer fra istiden op.

I dette tilfælde er det en så velbevaret mammut, at forskere i et nyt studie har kunnet kortlægge dens dagligdag, og hvor den befandt sig på bestemte tidspunkter i dens liv, helt ned til specifikke uger.

Mammutten, som viser sig at være en han, levede i Alaska for mere end 17.000 år siden, hvor den, ligesom hanelefanter i dag, tilbragte det meste af sit liv alene og på farten.

Det var fra mammuttens 1,7 meter lange stødtænder, at forskerne kunne udlede adskillige detaljer om dens liv.

- Fra øjeblikket, de bliver født, til den dag, de dør, har de en dagbog, som er skrevet i deres stødtænder, fortæller palæontolog Pat Druckenmiller til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Det er ikke tit, at Moder Jord giver os så belejlige og livslange optegnelser af et individs liv.

Som mammutten blev ældre og voksede sig større, satte dens omgivelser og kost sig permanente spor i dens stødtænder, i form af atomer med helt specifikke signaturer. Forskerne analyserede omtrent 340.000 af disse.

De yderste ti centimeter af stødtanden viser, at mammutten tilbragte det første år af sit liv på samme sted, ved Yukon-flodens afvandingsområde i det indre Alaska.

De næste 75 centimeter af stødtanden viser, at mammutten fra toårsalderen og frem, til den blev 16 år, bevægede sig over et lidt større område, sammen med sin flok.

Som voksen og moden han brød den til sidst væk fra flokken og begyndte at strejfe vidt omkring.

- Det står ikke helt klart, om den var en sæsonpræget vandrer, men den fik tilbagelagt nogle seriøse kilometer, fortæller studiets førsteforfatter Matthew Wooller til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

- Den besøgte mange steder i Alaska i løbet af sit liv, hvilket er ret utroligt når man tænker på, hvor stort et område det er.

Analyserne viser, at mammutten tilbragte de sidste år af sit liv i det nordlige Alaska, hvor det lader til, at den døde sult.

Her blev dens krop opslugt af omgivelserne, indtil den blev udgravet 17.000 år senere.

