Mand smittet med ukendt bakterie efter bid

En 48-årig britisk mand møder i 2020 op på et hospital med en slem infektion på begge hænder. Lægerne giver ham en stivkrampevaccination og antibiotika.

Manden vender tilbage, stadig med infektion på hænderne. Han skal under en mindre operation og får tre forskellige antibiotika, som fjerner infektionen.

Men lægernes bakterielle test får dem til at klø sig i hovedbunden.

De britiske læger har nemlig efterfølgende opdaget en hidtil ukendt bakterie, som de har beskrevet i et studie publiceret i det medicinske tidsskrift Emerging Infectious Diseases.

Bakterien blev overført til manden fra en vildkat, der havde givet manden flere bidemærker.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Den nyfundne bakterie hører til en slægt af bakterier ved navn Globicatella. Bakterien viste sig at være resistent over for flere typer antibiotika, men heldigvis fandt lægerne en type antibiotika, som fjernede infektionen efter kun et par forsøg.

Selvom historien er underholdende, er der også en seriøs note at hæfte sig ved.

- Denne rapport fremhæver kattens rolle som reservoir for endnu uopdagede bakteriearter, der har humanpatogent potentiale (som kan gøre mennesker syge, red.), skriver forskerne i rapporten.

Udover at et bid fra en vildkat kan gøre meget ondt, er der altså en risiko for at blive smittet med bakterier, som kan forårsage endnu større skade.

Det er særlig farligt at blive bidt eller kradset af en kat, når katten får skabt hul i huden, skriver ScienceAlert.

