Manglede anus: Nu er mysteriet løst

En ny undersøgelse viser, at det anusløse væsen alligevel ikke er forfader til mennesker

Forskere har løst et evolutionært mysterium om et 500 millioner år gammelt mikroskopisk væsen med mund, men uden anus, der går under navnet Saccorhytus coronarius.

En ny undersøgelse af det besynderlige væsen, som forskere tidligere troede var en forfader til hvirveldyr, der også inkluderer mennesker, konkluderer nu at væsenet i stedet tilhørte gruppen ecdysozoa, som er forfader til edderkopper og insekter.

Manglede anus

Da fossilet blev opdaget i 2017, blev det ellers rapporteret, at det meget lille havvæsen kunne være menneskers tidligst kendte forfader.

Grunden til forvirringen skyldtes blandt andet dyrets manglende anus.

Men nu har et team af forskere i Kina og Storbritannien udført en detaljeret røntgenanalyse, der konkluderer, at væsenet i stedet er forfader til edderkopper og insekter.

Ifølge forskeren Emily Carlisle plejer dyregruppen ecdysozoa at have anus, men en mulighed er, at en endnu tidligere forfader til ecdysozoa ikke havde anus, og det lille væsen har så udviklet sig efter dette.

- Måske havde den ikke brug for et anus, fordi den bare kunne sidde på ét sted med én åbning til alt.

Foto: Bristol University

Gæller var rygsøjler

En anden grund til forskernes første misforståelse var, at huller, der omgav væsenets mund, i første omgang blev fortolket som gæller, men ved den nye undersøgelse indså forskerne, at disse faktisk var bunden af rygsøjler, der var gået af.

Væsnet har stadig levet i havene, og dens rygsøjler har holdt det hele på plads.

- Vi tror, at væsnet bare har siddet på havbunden i et meget mærkeligt miljø af underlige dyr, som alle ville se helt fremmede ud i dag, fortæller Emily Carlisle.

Forskere, som studerer sådanne fossiler, forsøger at placere hvert dyr på en form for stamtræ, hvilket gør dem i stand til at forstå hvor de kom fra, og hvordan de udviklede sig.

Der er dog stadig meget at lære om væsnet.

- Jo mere jeg studere palæontologi, jo mere indser jeg, hvor meget viden vi mangler, i forhold til dette væsen og den verden det levede i. Vi kradser egentlig bare overfladen.

