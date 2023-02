Massemorder solgte lig

I 1828 blev der begået en række grufulde mord, hvor 16 uskyldige mennesker i Edinburgh, Skotland, blev dræbt og ligene solgt til brug i forskning og undervisning.

I begyndelsen af ​​det 19. århundrede havde Edinburgh flere banebrydende anatomiundervisere.

I undervisningen havde lærerne brug for en konstant forsyning af døde kroppe, de kunne dissekere. Men skotsk lov tillod kun, at ligene af døde fanger og personer, der begik selvmord, blev brugt til dissektion. Døde hittebørn, forældreløse børn og tiggere var det også tilladt at bruge. Derfor var der mangel på lig.

Det er her, historien om William Burke og William Hare begynder.

William Hare var en irer i 20'erne med flere småjobs, før han begyndte at bestyre et lille pensionat. 36-årige William Burke var også irsk og fik job hos William Hare.

En dag i 1827 døde en af ​​lejerne, og William Hare blev vred, fordi den afdøde skyldte ham fire pund i husleje. Det svarer til 22.300 danske nutidskroner.

Han rådførte sig med William Burke, og sammen besluttede de at stjæle liget fra kisten og sælge det til anatomilærerne på Royal College of Surgeons. De fik syv pund og ti skilling for liget, cirka 39.500 danske kroner.

I februar 1828 kvalte Hare og Burke en lejer med en pude. Også denne nye krop solgte de til Robert Knox. Nu var betalingen steget til 10 pund (55.900 danske kroner).

I de følgende 10 måneder begik de to irere angiveligt yderligere 15 mord på underprivilegerede; for det meste fattige kvinder og forældreløse gadebørn og en tilrejsende saltsælger fra Irland.

De udså sig ofre, der var nemme at få has på, og som formentlig ikke ville blive meldt savnet lige med det samme. Ét af mordofrene var den 18-årige James Wilson, som var mentalt handicappet. En gammel kvinde og hendes lille barnebarn, der var døv, var to andre ofre.

Det var to andre logerende, der ved en tilfældighed opdagede det sidste mord på lejeren Margaret Docherty. De tilkaldte politiet.

En retsmedicinsk obduktion af kvinden afslørede, at hun formentlig var blevet kvalt.

Under retssagen tilbød anklageren William Hare immunitet, hvis han ville tilstå mordene og vidne mod William Burke. Dette sagde han ja til.

Burke blev herefter fundet skyldig og dømt til døden juledag 1828. Året efter blev han hængt foran et stort publikum.

Som ved skæbnens ironi blev William Burkes krop også dissekeret. Under dissektionen dyppede anatomilæreren sin pen i Burkes blod og skrev:

- Dette er skrevet med blodet af Wm Burke, som blev hængt i Edinburgh. Dette blod blev taget fra hans hoved.

Og ikke nok med det – anatomilæreren flåede ham, farvede hans hud sort og brugte den som bogomslag til små notesbøger.

Notesbøgerne blev makabre souvenirs fra de mord, der udspillede sig i den skotske hovedstad året før.

William Burkes skelet er bevaret og udstillet i kirurgimuseet i Edinburgh, skriver Videnskab.dk.

